Entenda o ataque hacker à Caixa Vida e Previdência que vazou dados de 7,6 milhões de clientes

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A Caixa Vida e Previdência (CVP), empresa investida da Caixa Seguridade, sofreu um ataque hacker que resultou no vazamento de dados cadastrais de seus 7,6 milhões de clientes. Informações como CPF, endereço, telefone e e-mail foram expostas, mas não há indícios de dados financeiros comprometidos. Medidas de proteção foram implementadas.

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A Caixa Vida e Previdência (CVP), empresa investida da Caixa Seguridade — braço de seguros da Caixa Econômica Federal — sofreu um ataque hacker e teve parte de seus dados vazados. De acordo com comunicado divulgado pela Caixa Seguridade nesta quinta-feira, 12, os invasores tiveram acesso à base cadastral da empresa, que conta com os CPFs e outros dados de todos os seus 7,6 milhões de clientes.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 12, através de um comunicado ao mercado da Caixa Seguridade. De acordo com a empresa, a invasão havia sido identificada na última sexta-feira, 6, e foi informada à Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) nesta quarta-feira, 11. O comunicado explica que, além dos CPFs de seus clientes, outras informações como endereços, telefones, e-mails e datas de nascimento também foram vazados.

Ainda de acordo com a companhia, os 7,6 milhões de clientes afetados correspondem à sua base cadastral inteira, com todos os clientes ativos. Apesar disso, a Caixa Seguridade afirmou que, até o momento, não existem indícios de que dados financeiros ou de autenticação, como apólices, saldos de previdência, informações bancárias e senhas foram também comprometidos.

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O caso foi levado pela CVP à ANPD e outras autoridades competentes. Segundo a empresa, os invasores copiaram dados pessoais e cadastrais dos clientes para fora do ambiente tecnológico da Caixa. De acordo com a Caixa, os mecanismos utilizados foram identificados e bloqueados durante o ataque, e medidas adicionais de proteção foram implementadas. Uma investigação técnica também foi iniciada, com apoio de consultoria externa especializada para determinar a origem, extensão e impactos do incidente.

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Os clientes afetados que tiveram emails e telefones expostos, assim como grupos vulneráveis, serão comunicados e devem receber recomendações sobre como se proteger contra possíveis fraudes. A empresa também criou um canal de e-mail para receber dúvidas. “A Companhia reafirma seu compromisso com a segurança da informação, proteção de dados e com a transparência junto aos seus investidores, clientes e demais stakeholders. A Caixa Seguridade manterá o mercado informado sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao tema”, afirmou a empresa no comunicado.