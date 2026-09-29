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Tecnologia

Entenda as novas tecnologias anunciadas pela OpenAI durante o DevDay 2026

Empresa lançou série de novas ferramentas como os Dots, o ChatGPT Space, o GPT-6.1 Sol entre outros

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h28
Tela de computador exibindo um chat à esquerda e um e-mail à direita. O chat mostra uma conversa com um avatar de sapo verde, discutindo resultados de testes e atualizações de estudo. O e-mail, intitulado Coating study: repeat-test findings, detalha os resultados de um estudo de revestimento, com gráficos de dados e um botão Send visível na parte inferior. Um sapo verde de brinquedo com gravata borboleta preta aparece no canto inferior esquerdo
Os Dots foram a principal novidade anunciada pela empresa (OpenAI/Divulgação)
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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou nesta terça-feira, 29, uma série de novas ferramentas de Inteligência Artificial (IA) para seus modelos durante o DevDay 2026, evento anual de anúncios dos novos produtos da empresa. Dentre as principais novidades estão os Dots, agentes de IA especializados, o ChatGPT Space, ambiente de trabalho compartilhado e o novo modelo de IA avançado da empresa, o GPT-6.1 Sol. 

Durante o evento, o CEO da OpenAI, Sam Altman, afirmou que, ao desenvolverem o Dots, a empresa buscava trazer ao mundo “a IA inspirada nos filmes que assistíamos quando éramos crianças”. “Queremos que pareça mágico, e que eles trabalhem sem precisar pedir”. Esse novo formato de agente de IA é um dos principais anúncios da empresa para o evento. 

‘Dots’

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Os Dots são agentes de IA autônomos e ativos a todo o momento. Eles assumem responsabilidades contínuas e específicas durante todo o seu período de trabalho e se conectam de forma profunda ao usuário e sua vida. Alimentados pelo GPT-6 Astra, modelo mais avançado da empresa, os Dots tem um computador e nuvem própria para suas pesquisas e trabalhos, além de conseguirem mandar mensagens e fazer ligações para o usuário. Eles foram criados para trabalharem por conta própria e de forma proativa, dentro dos limites estabelecidos pelo usuário. Os Dots estarão disponíveis nos planos Pro, Business, Premium e Enterprise. 

‘GPT-6.1 Sol’

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O GPT 6.1 Sol é a evolução do modelo mais avançado disponível para todos, o GPT-6 Sol. De acordo com a empresa, ele tem desempenho “excepcional” em programação agêntica e se aproxima das capacidades do Astra em tarefas exigentes. Por uma capacidade similar ao seu “irmão” mais forte, o GPT-6.1 Sol custa apenas um quarto de tokens do que o Astra. 

‘ChatGPT Space’

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O ChatGPT Space é um espaço de trabalho colaborativo, pensado para equipes e suas IAs. Ele serve para que múltiplas pessoas, IAs e Dots possam trabalhar de forma compartilhada em prol de um objetivo delimitado em conjunto. Os agentes conseguem basear trabalhos anteriores para construir um novo projeto dentro do espaço junto de outros usuários. 

‘Ultrafast’

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O Astra Ultrafast é uma categoria avançada de velocidade das IAs, feito especialmente para o Astra e pensado para trabalhos complexos no ChatGPT Work e no Codex, plataformas de trabalho e desenvolvimento da empresa. Com o Ultrafast, o usuário consegue respostas 6 vezes mais rápidas na API do Astra e até 8 vezes nos trabalhos com o Codex ou ChatGPT Work. 

Codex

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O Codex, ambiente de desenvolvimento da OpenAI, passa a estar disponível em outros ambientes além dos computadores: no celular, na nuvem ou “a partir de qualquer dispositivo”, segundo a empresa. A versatilidade estará disponível para os planos Plus, Pro, Business, Healthcare, Education e Enterprise. 

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