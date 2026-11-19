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Fãs ao redor do mundo mudaram a região de seus consoles para a Nova Zelândia para jogar GTA 6 horas antes da estreia local. A manobra viralizou, atraiu resposta bem-humorada do governo e marcou a chegada do jogo, vendido apenas em formato digital. Saiba como o lançamento mobilizou o setor.

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Jogadores de diferentes países alteraram a região de seus consoles para a Nova Zelândia e conseguiram acessar Grand Theft Auto VI (GTA 6) algumas horas antes do lançamento em seus mercados. Como o jogo foi liberado à meia-noite de 19 de novembro em cada fuso horário, o país da Oceania esteve entre os primeiros a receber o título. A prática ganhou repercussão nas redes sociais e até uma resposta bem-humorada do governo local.

A mudança de região é uma estratégia conhecida entre jogadores e já foi utilizada em outros lançamentos. Em 2021, por exemplo, a conta regional do Xbox reconheceu a prática durante a estreia de Forza Horizon 5. Desta vez, a agência oficial de turismo da Nova Zelândia entrou na brincadeira e publicou um vídeo dando boas-vindas aos jogadores que tentavam “se juntar” aos moradores do país. A publicação ainda sugeriu que eles deveriam visitar o destino a cada três vezes que fingissem estar por lá.

O lançamento também marca uma mudança na distribuição de videogames: GTA 6 não será vendido em discos físicos. As lojas vão comercializar caixas com códigos para baixar o jogo pela internet. A decisão foi criticada pelo presidente-executivo da GameStop, Ryan Cohen, que afirmou que a migração para o formato digital prejudica consumidores e a própria rede varejista.

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A expectativa também mobilizou plataformas de streaming, especialmente a Twitch, da Amazon, que se preparou para o aumento de audiência. Em setembro, o presidente-executivo da plataforma, Dan Clancy, já havia alertado outras desenvolvedoras sobre a atenção que o lançamento poderia concentrar. Na Coreia do Sul, onde o jogo ficou disponível quatro horas depois da Nova Zelândia, jogadores também brincaram nas redes sobre a “migração cibernética” e a conquista de uma cidadania honorária no país.