Entenda anúncio da OpenAI, criadora do ChatGPT, sobre a resolução de três grandes problemas científicos

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A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou três descobertas científicas monumentais em matemática, computação e física, utilizando seus agentes de IA. A empresa desafia conceitos estabelecidos, como a conjectura da suavização local e a Hipótese do Tempo Exponencial, e avança na física quântica. Entenda os detalhes que podem redefinir o futuro da ciência.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, anunciou na última segunda-feira, 26, três grandes descobertas científicas, alcançadas pelo trabalho de seus agentes de IA mais avançados. Desde o anúncio da “resolução” das equações de Navier-Stokes, a empresa de IA tem cada vez mais adentrado o campo científico com a tentativa de resolução de grandes problemas através de suas tecnologias.

Segundo comunicado, a empresa não busca mérito acadêmico pelas descobertas de seus modelos internos, e pretende seguir uma série de regras para cada um dos resultados encontrados. No caso dos resultados sobre matemática, eles afirmam que divulgarão o material produzido pela IA e deixarão os pesquisadores livres para explicá-lo. No caso da computação, eles pretendem organizar um grupo externo de colaboradores para explicar o resultado e divulgá-lo publicamente. No caso da física, eles também pretendem formar um grupo para análise.

Matemática

A conjectura da suavização local, proposta pelo matemático Christopher Sogge em 1991, estuda como as ondas se concentram e se dispersam ao longo do tempo. O problema parte da ideia de que os momentos de concentração máxima das ondas são excepcionais e duram pouco: em condições comuns, a intensidade delas tende a ser muito menor do que nos instantes extremos.

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Esse comportamento, em que a situação mais intensa é menos frequente do que os resultados observados na média, tem consequências importantes para a matemática. Entre elas estão a conjectura de Kakeya e a conjectura de restrição de Stein, problemas relacionados à distribuição geométrica no espaço a depender de outros objetos (como no caso de Kakeya, que no século 20 propôs o questionamento: qual o menor espaço necessário para que uma agulha consiga girar em todas as direções possíveis? ).

Até então, a conjectura da suavização local havia sido demonstrada em duas dimensões espaciais (as dimensões espaciais são largura, altura e comprimento), em 2019, enquanto a conjectura de Kakeya foi resolvida em três dimensões, em 2025. Agora, os modelos de IA produziram uma demonstração da suavização local para qualquer número de dimensões, o que também permite resolver as conjecturas de Kakeya e de restrição de Stein em todas elas. Por causa da conexão entre os “problemas”, resolver a conjectura da suavização local acaba por resolver também as outras conjecturas.

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Computação

A hipótese do tempo exponencial (ETH, na sigla em inglês) é uma conjectura da ciência da computação que estabelece limites para a velocidade com que determinados problemas matemáticos podem ser resolvidos por algoritmos. Um dos principais exemplos é o problema da satisfação de fórmulas booleanas, que consiste em descobrir se existe uma combinação de valores — verdadeiro ou falso — capaz de tornar uma expressão lógica verdadeira. Segundo a ETH, não seria possível encontrar soluções para esse tipo de problema em um tempo significativamente menor do que o crescimento exponencial, mesmo com o uso de algoritmos mais eficientes.

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A hipótese é amplamente aceita pela comunidade científica e serve de fundamento para centenas de pesquisas que investigam os limites da computação em áreas como teoria dos grafos, biologia computacional e geometria. No entanto, um sistema de inteligência artificial da OpenAI produziu uma demonstração que contradiz essa conjectura. O resultado foi posteriormente formalizado em Lean, assim como o da matemática.

Caso a refutação seja confirmada por especialistas, a descoberta poderá alterar a compreensão sobre a complexidade de diversos problemas computacionais e indicar que algumas tarefas consideradas difíceis podem ser resolvidas com mais rapidez do que se imaginava. Para avaliar a demonstração, a OpenAI iniciou uma colaboração com pesquisadores das universidades da Califórnia em San Diego e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), especialistas em desenvolvimento de algoritmos e teoria da complexidade.

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Física

No caso da física, a resolução está na suposta demonstração da existência de teorias quânticas que descrevem algumas das interações fundamentais da natureza, incluindo a cromodinâmica quântica (QCD), parte da física de partículas que explica as forças da natureza que mantêm as partes mais minúsculas dos átomos interligadas. O trabalho também apresenta uma prova da existência da teoria pura de Yang–Mills, um problema que integra a lista dos Problemas do Prêmio do Milênio, do Instituto Clay de Matemática.

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Essas teorias são importantes para explicar o comportamento de partículas subatômicas, mas sua existência como estruturas matemáticas ainda representa um desafio para a física teórica. A demonstração utiliza métodos da teoria quântica construtiva de campos, área que busca estabelecer matematicamente os fundamentos dessas teorias.

O Modelo Padrão, parte desse grupo de teorias, descreve as partículas fundamentais e suas interações por meio de três das quatro forças conhecidas: a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. A última é explicada pela QCD, teoria que descreve como os quarks e os glúons interagem. Os quarks formam partículas como prótons e nêutrons, enquanto os glúons são responsáveis por transmitir a força forte. Já a teoria pura de Yang–Mills considera apenas as interações entre os próprios glúons, sem incluir partículas de matéria, como os quarks. São os prótons, nêutrons e elétrons que formam os átomos.

A demonstração criada pela IA contempla uma versão mais ampla dessas teorias, capaz de incluir os campos e as partículas do Modelo Padrão em uma estrutura unificada. O trabalho será acompanhado por um grupo de físicos liderado por David Gross, vencedor do Nobel de Física de 2004, e formado por outros especialistas em teoria quântica de campos e no problema de Yang–Mills.