Empresas japonesas lançam programa para visualizar espaço da estratosfera

O turismo espacial está evoluindo a passos largos. Duas empresas japonesas se uniram para lançar voos de balão para visualização do espaço e da curvatura da Terra. A Iwaya Giken, com sede em Sapporo, no norte do Japão, e agência de viagens japonesa JTB Corp. se associaram para viabilizar a empreitada.

A Iwaya Giken trabalha no projeto desde 2012 e diz ter desenvolvido uma cabine hermética de dois lugares e um balão capaz de subir até uma altitude de 25 quilômetros, onde a curva da Terra pode ser visualizada. Os passageiros atingem aproximadamente o meio da estratosfera e podem visualizar tanto o planeta quanto o espaço de um lugar bem mais alto que as rotas de aviões.

No lançamento do projeto, nesta terça-feira, 21, o CEO da empresa, Keisuke Iwaya, disse que os passageiros não precisam ser bilionários, passar por treinamento intenso ou ter as habilidades especiais para voar em um foguete. “É seguro, econômico e tranquilo para as pessoas”, disse Iwaya aos repórteres. “A ideia é proporcionar turismo espacial para todos.”

A embarcação Iwaya Giken será levada ao alto por um balão de hélio que poderá ser reutilizado. Com um piloto e um passageiro, decolaria de um porto em Hokkaido, subiria por duas horas até 25 quilômetros e permaneceria na altitude por uma hora até a descida. A cabine de plástico em forma de tambor tem 1,5 metros de diâmetro e várias janelas grandes para permitir uma visão ampla do espaço ou da Terra. A primeira viagem está prevista para o final do ano.

A JTB Corp. entra na etapa de comercialização das passagens espaciais. Inicialmente, um voo custaria cerca de 180.000 dólares, mas ambos os empresários disseram que esperam reduzir ainda mais o valor – para dezenas de milhares de dólares. Embora os empreendimentos espaciais japoneses tenham ficado para trás de empresas americanas como a SpaceX, Iwaya disse que seu objetivo é tornar o espaço mais acessível e democrático.

A SpaceX lançou três empresários e um grupo de astronautas para a Estação Espacial Internacional em abril por US$ 55 milhões cada – o primeiro voo fretado privado da empresa para o laboratório orbital depois de dois anos transportando astronautas para a Nasa.