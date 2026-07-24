🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Tecnologia

Empresa aérea testa voo comercial de longa distância com novo Airbus

De Toulouse, na França, a aeronave percorreu cerca de 17.000 quilômetros em aproximadamente 20 horas até pousar em Melbourne, na Austrália

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 10h18 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h07
Avião de passageiros bege com nariz azul claro e asas brancas, com trem de pouso estendido, subindo contra um céu nublado
Airbus 350: os primeiros voos de teste colocaram à prova os modernos sistemas da aeronave - (Airbus SAS 2026/Divulgação)
Continua após publicidade
Empresa aérea testa voo comercial de longa distância com novo Airbus Priorizar nos meus resultados Google

A aviação comercial atingiu um marco histórico com o voo do novo Airbus A350-1000ULR, projetado para viabilizar a rota sem escalas entre Sydney e Londres pelo Projeto Sunrise, da companhia australiana Qantas. Decolando de Toulouse, na França, a aeronave percorreu cerca de 17.000 quilômetros em aproximadamente 20 horas até pousar em Melbourne, na Austrália. A operação chamou a atenção global: mais de 75 mil pessoas acompanharam a aproximação em tempo real pelo Flightradar24, tornando-o o voo mais monitorado do planeta no momento do toque no solo.

O trajeto teste contou com uma tripulação mista composta por pilotos da Qantas e pela equipe técnica da Airbus. Após essa etapa inicial, o jato retornará à França para dar continuidade ao rigoroso programa de certificação. A entrega final da primeira unidade está prevista para abril de 2027, prazo ajustado em decorrência dos gargalos na cadeia global de suprimentos. Ao todo, a Qantas encomendou 12 exemplares da variante Ultra Long Range para conectar a Oceania à Europa e à América do Norte sem escalas, reduzindo em até quatro horas o tempo de deslocamento em relação às rotas tradicionais.

Com início das operações comerciais agendado para outubro de 2027, o serviço diário entre Sydney e Londres superará o atual recorde mundial de distância e duração, detido pela Singapore Airlines na rota Singapura–Nova York (15.300 quilômetros). Em seguida, a companhia lançará a conexão direta entre Sydney e Nova York. As passagens começam a ser vendidas em fevereiro de 2027, com tarifas estimadas em cerca de 20% acima dos voos com conexão.

Projetada com um tanque suplementar de 20.000 litros de combustível e autonomia expandida, a aeronave acomodará 238 passageiros divididos em quatro classes. Para mitigar o desgaste de uma jornada superior a 20 horas, o modelo conta com iluminação projetada para combater o jet lag, Wi-Fi gratuito e uma área de bem-estar dedicada a alongamentos a bordo.

Siga
Publicidade
TAGS:
Aviação
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).