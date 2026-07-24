Empresa aérea testa voo comercial de longa distância com novo Airbus

A aviação comercial atingiu um marco histórico com o voo do novo Airbus A350-1000ULR, projetado para viabilizar a rota sem escalas entre Sydney e Londres pelo Projeto Sunrise, da companhia australiana Qantas. Decolando de Toulouse, na França, a aeronave percorreu cerca de 17.000 quilômetros em aproximadamente 20 horas até pousar em Melbourne, na Austrália. A operação chamou a atenção global: mais de 75 mil pessoas acompanharam a aproximação em tempo real pelo Flightradar24, tornando-o o voo mais monitorado do planeta no momento do toque no solo.

O trajeto teste contou com uma tripulação mista composta por pilotos da Qantas e pela equipe técnica da Airbus. Após essa etapa inicial, o jato retornará à França para dar continuidade ao rigoroso programa de certificação. A entrega final da primeira unidade está prevista para abril de 2027, prazo ajustado em decorrência dos gargalos na cadeia global de suprimentos. Ao todo, a Qantas encomendou 12 exemplares da variante Ultra Long Range para conectar a Oceania à Europa e à América do Norte sem escalas, reduzindo em até quatro horas o tempo de deslocamento em relação às rotas tradicionais.

Com início das operações comerciais agendado para outubro de 2027, o serviço diário entre Sydney e Londres superará o atual recorde mundial de distância e duração, detido pela Singapore Airlines na rota Singapura–Nova York (15.300 quilômetros). Em seguida, a companhia lançará a conexão direta entre Sydney e Nova York. As passagens começam a ser vendidas em fevereiro de 2027, com tarifas estimadas em cerca de 20% acima dos voos com conexão.

Projetada com um tanque suplementar de 20.000 litros de combustível e autonomia expandida, a aeronave acomodará 238 passageiros divididos em quatro classes. Para mitigar o desgaste de uma jornada superior a 20 horas, o modelo conta com iluminação projetada para combater o jet lag, Wi-Fi gratuito e uma área de bem-estar dedicada a alongamentos a bordo.