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Emirados Árabes seguem tendência de restrição a redes sociais por menores

As plataformas terão que monitorar e desativar as contas criadas por menores de 15 anos ou, caso contrário, poderão ser bloqueadas

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jun 2026, 11h30
Mão segura um smartphone com tela exibindo logos de redes sociais como Facebook, YouTube, Instagram, X, LinkedIn, Snapchat, TikTok, Reddit e Meta, todos riscados por um círculo vermelho com barra diagonal, indicando proibição. O fundo está desfocado, com um céu claro e edifícios distantes
 (FADEL SENNA/AFP)
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Emirados Árabes seguem tendência de restrição a redes sociais por menores Priorize VEJA no Google

Os Emirados Árabes Unidos anunciaram na quinta-feira, 18, a proibição do uso de redes sociais por menores de 15 anos, somando-se assim a um grupo cada vez maior de países que adotaram medidas semelhantes. As plataformas de redes sociais terão que monitorar e desativar as contas criadas por menores de 15 anos ou, caso contrário, poderão ser bloqueadas, segundo uma resolução do gabinete, que lhes concede um período de transição de 12 meses.

“A resolução estabelece a idade mínima para o uso das redes sociais em 15 anos”, informou a agência oficial de notícias WAM, em referência à medida. “Fica proibido a menores dessa idade criar, usar ou operar contas pessoais nas plataformas de redes sociais.”

Ao mesmo tempo, indicou que eles também não poderão acessar “todas as funções dessas plataformas”, como interação social, publicar, comentar, compartilhar, participar de grupos públicos, canais abertos ou “qualquer espaço interativo de grande escala”. Os órgãos do país que controlam a mídia e as telecomunicações têm “autoridade para tomar todas as medidas necessárias [contra as plataformas de redes sociais em caso de descumprimento]”, ressaltou a WAM.

As medidas incluem “advertências ou o bloqueio parcial ou total das plataformas, ou a imposição de sanções administrativas cabíveis”. Iniciativas semelhantes foram adotadas por outros países nos últimos meses. O primeiro deles foi a Austrália, que em dezembro decretou a primeira proibição mundial do uso de redes sociais por menores de 16 anos.

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Desde então, outras nações seguiram seu exemplo, entre elas o Reino Unido, que anunciou uma restrição na mesma linha nesta semana, para menores de 16 anos, e que deverá entrar em vigor em 2027.

(Com AFP)

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