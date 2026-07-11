Em três dias, Instagram lança e cancela IA que podia alterar fotos dos usuários sem permissão

Depois de uma imediata e intensa repercussão negativa, a Meta anunciou, na sexta-feira, 10, a retirada do que batizou de “Muse Image”, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) recém-lançada para o Instagram que permitia aos usuários gerar imagens personalizadas a partir de fotos do perfil, como cartoons ou versões estilizadas, por exemplo.

O problema, apontado por internautas, veículos de notícias e também associações mundo afora, é que isso poderia ser feito não só com as fotos da própria conta, mas também com as de qualquer outro usuário, sem precisar de sua autorização – bastava que a pessoa tivesse o perfil público e que seu seu nome fosse marcado na publicação para que as manipulações de imagem fossem liberadas. A ferramenta era vetada para menores de 18 anos.

O Muse Image, desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs, a divisão de desenvolvimento de IA do grupo, havia sido lançado apenas três dias antes, na terça-feira, 7. A Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, atualizou as informações em um novo comunicado divulgado na sexta-feira em sua página institucional na internet.

“Nossa intenção era oferecer uma ferramenta criativa útil e dar às pessoas controle sobre se seu conteúdo público poderia ser referenciado dessa maneira. Ouvimos o feedback de que esse recurso não atingiu seu objetivo, por isso ele não está mais disponível”, disse a corporação.

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VEJA foi um dos diversos portais que publicaram matérias mostrando como desativar a ferramenta no aplicativo, em resposta à forte rejeição dos usuários. Além dos comentários nas redes sociais, nomes graúdos também entraram na briga – caso do SAG-AFTRA, o principal sindicato dos Estados Unidos que representa os atores e profissionais da indústria cinematográfica de Hollywood, e que se veem às voltas com a multiplicação de fotos falsas manipuladas e mesmo nuas das celebridades.