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Tecnologia

Em três dias, Instagram lança e cancela IA que podia alterar fotos dos usuários sem permissão

Ferramenta "Muse Image" foi anunciada pela Meta na terça-feira e descontinuada na sexta, depois de críticas e repercussão negativa

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 14h26 | Atualizado em 11 jul 2026, 14h38
Meta divulgou exemplos de imagens criadas pelo Musa Image, IA do Instagram que permitia alterar fotos do aplicativo, incluindo de terceiros
Meta divulgou exemplos de imagens criadas pelo Musa Image, IA do Instagram que permitia alterar fotos do aplicativo, incluindo de terceiros (Meta/Reprodução)
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Em três dias, Instagram lança e cancela IA que podia alterar fotos dos usuários sem permissão Priorizar nos meus resultados Google

Depois de uma imediata e intensa repercussão negativa, a Meta anunciou, na sexta-feira, 10, a retirada do que batizou de “Muse Image”, uma ferramenta de inteligência artificial (IA) recém-lançada para o Instagram que permitia aos usuários gerar imagens personalizadas a partir de fotos do perfil, como cartoons ou versões estilizadas, por exemplo.

O problema, apontado por internautas, veículos de notícias e também associações mundo afora, é que isso poderia ser feito não só com as fotos da própria conta, mas também com as de qualquer outro usuário, sem precisar de sua autorização – bastava que a pessoa tivesse o perfil público e que seu seu nome fosse marcado na publicação para que as manipulações de imagem fossem liberadas. A ferramenta era vetada para menores de 18 anos.

O Muse Image, desenvolvido pelo Meta Superintelligence Labs, a divisão de desenvolvimento de IA do grupo, havia sido lançado apenas três dias antes, na terça-feira, 7. A Meta, que é dona do Instagram e do Facebook, atualizou as informações em um novo comunicado divulgado na sexta-feira em sua página institucional na internet.

“Nossa intenção era oferecer uma ferramenta criativa útil e dar às pessoas controle sobre se seu conteúdo público poderia ser referenciado dessa maneira. Ouvimos o feedback de que esse recurso não atingiu seu objetivo, por isso ele não está mais disponível”, disse a corporação.

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VEJA foi um dos diversos portais que publicaram matérias mostrando como desativar a ferramenta no aplicativo, em resposta à forte rejeição dos usuários. Além dos comentários nas redes sociais, nomes graúdos também entraram na briga – caso do SAG-AFTRA, o principal sindicato dos Estados Unidos que representa os atores e profissionais da indústria cinematográfica de Hollywood, e que se veem às voltas com a multiplicação de fotos falsas manipuladas e mesmo nuas das celebridades.

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