Em Paris, Papa Leão XIV alerta para os riscos da inteligência artificial e do colonialismo financeiro

O Papa Leão XIV fez um alerta sobre os riscos do uso de novas tecnologias e da inteligência artificial para promover a dominação, o colonialismo financeiro e a desigualdade. As declarações ocorreram durante discurso na sede da Unesco, em Paris, como parte de sua viagem apostólica à França. Diante de diplomatas e autoridades globais, o líder da Igreja Católica defendeu que a dignidade humana deve estar no centro de todo o progresso científico. Na chegada, o pontífice foi recebido pelo diretor-geral da instituição, Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, e pelo Observador Permanente da Santa Sé, Dom Roberto Campisi.

Durante a alocução, Leão XIV contrapôs a evolução tecnológica à desvalorização da vida humana. O Papa destacou o paradoxo de atribuir inteligência aos sistemas computacionais enquanto se reduz o valor da pessoa ao critério da eficiência. “A vida é avaliada com base no critério da eficiência e, quando considerada já não produtiva, é rejeitada e descartada”, declarou. Ele ressaltou que a hiperconexão gera novos isolamentos e advertiu que “a comunicação tornou-se muito mais rápida, mas não necessariamente mais verdadeira; a informação é abundante, mas não corresponde à sabedoria”. Segundo o Pontífice, o uso da inteligência artificial sem uma deontologia compartilhada multiplica a desinformação e impulsiona a corrupção moral e jurídica.

Recordando os quase 75 anos de presença da Santa Sé na Unesco, o papa citou o preâmbulo da carta constitucional de 1946 da entidade, segundo o qual “é nas mentes dos homens que devem ser construídas as defesas da paz”. Ele salientou que a paz autêntica decorre da virtude da justiça, e não de meros contratos. Para descrever o cenário geopolítico, contrapôs a imagem da Torre de Babel — caracterizada por uma globalização sem fraternidade e imposições ideológicas — à praça de Pentecostes, símbolo de diálogo e comunhão entre as nações.

No encerramento, Leão XIV denunciou a aplicação arbitrária das leis por grupos de poder e lembrou que qualquer ciência sem ética perde seu sentido existencial. Ele conclamou a comunidade internacional a proteger crianças e jovens no ambiente digital e a combater a crise ecológica, recordando que “existe apenas uma Terra para todos e uma única e comum natureza humana”. Por fim, reafirmou a confiança nas instituições multilaterais, apontando a educação como o instrumento essencial para superar medos e construir a paz.