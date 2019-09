Elon Musk revela o design do foguete que pode levar humanos até Marte

O empresário Elon Musk revelou no sábado 28 o novo projeto da nave Starship, feita pela SpaceX. O protótipo, feito de aço inoxidável, será usado para testes antes de ser oficializado o plano da empresa que pretende levar humanos até a Lua e a Marte, na próxima década.

No total, serão feitas duas Starships idênticas. A primeira, apresentada no final de semana no Texas, é planejada para ir até o espaço em um ou dois meses — mas apenas como um teste. Já a Mark 2, que está na Flórida, onde a SpaceX realiza grande parte de seus lançamentos, fará apenas lançamentos suborbitais.

O design da Starship mudou muito desde que Musk anunciou o programa dois anos atrás. A nave espacial, que já teve os nomes de Big Falcon Rocket e Interplanetary Transport System (ITS), é essencialmente a parte de cima do que será um enorme foguete. A Starship, no caso, ficará no topo do Super Heavy (a próxima parte do equipamento a ser fabricada pela SpaceX).

A forma final da Starship, com ambição de ser utilizada para guiar o homem a outros mundos, terá 37 motores Raptor, um dos motores mais poderosos já produzidos. Se tudo correr como o planejado, o combo Starship-Super Heavy promete se tornar o maior foguete lançado ao espaço na história da humanidade, destronando o foguete Nasa Saturn V, que levou os astronautas da missão Apolo à Lua.