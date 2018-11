Elon Musk conclui perfuração para túnel de alta velocidade

Elon Musk, o manda-chuva da Tesla e SpaceX, publicou neste sábado, 17, em seu perfil no Twitter novas imagens do primeiro túnel de sua outra empresa, a Boring Company, que pretende criar transportes em cápsulas que levaram carros em alta velocidade. O anúncio empolgado de Musk é que o maquinário de perfuração chegou no final do trajeto.

“Boring Company acabou de chegar ao outro lado”, escreveu ele no Twitter, junto com a música “Losing it”, do DJ australiano Fisher.

Feito pela Boring Company em parceria com o Metrô de Los Angeles, esse projeto foi batizado de Loop e será inicialmente formado por pequenos vagões com capacidade para até 16 pessoas que sairam da sede da companhia até o subúrbio de Los Angeles. Caso os testes sejam bem-sucedidos, Musk já afirmou que pretende levar a ideia para outras cidades do país.

Apesar do nome, esse projeto é diferente do Hyperloop, um plano de transporte mais ambicioso, que tem como meta atingir metade da velocidade do som para viagens entre diferentes cidades ou estados.