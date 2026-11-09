Effect Sport leva AWS ao REC’n’Play 2026 e amplia atuação no mercado de tecnologia

A AWS Builder Center desembarca nesta semana em Recife para participar do REC’n’Play 2026, festival de tecnologia, inovação e criatividade. O evento acontece na capital pernambucana entre 11 e 14 de novembro.

Fundada pelo ex-nadador da seleção brasileira, Pedro Rêgo Monteiro, a agência de marketing esportivo Effect Sport assina o planejamento, criação e produção de um estande de 35 metros quadrados.

O espaço contará com atividades interativas para apresentar ao público o AWS Builder Center, comunidade gratuita voltada ao aprendizado, desenvolvimento profissional e troca de conhecimentos na área de tecnologia.

No estande, o público encontrará máquina de brindes, atividades de construção coletiva com peças de Lego e partidas de Jenga, jogo em que os participantes precisam retirar blocos de uma torre sem derrubá-la. Os visitantes também poderão receber brindes personalizados, como camisetas, bonés, mouse pads, carregadores portáteis e garrafas.