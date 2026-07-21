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‘EA Sports FC 27’: Mbappé será capa de nova edição do tradicional jogo de futebol

Jogo já teve astros brasileiros como Ronaldinho, Roberto Carlos e Kaká na capa

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h48 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h52
Jogador de futebol negro, vestindo camisa branca do Real Madrid com listras vermelhas nos ombros, gritando com a boca aberta e olhando para cima. No topo, os logos EA SPORTS, ULTIMATE EDITION e FC27
 (X/EA/Reprodução)
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A Electronic Arts (EA) anunciou nesta terça-feira, 21, que o jogador do Real Madrid Kylian Mbappé será a nova capa da edição de 2027 do EA Sports FC, anteriormente conhecido apenas como FIFA. O atacante já foi capa das edições FIFA 21, 22 e 23 e agora retorna como astro após conquistar o prêmio de melhor artilheiro da Copa do Mundo de 2026. 

O EA Sports FC já colocou outros astros do futebol mundial em destaque nas capas dos jogos. A história começa em 1993, com a parceria oficial entre a Fifa e a EA que deu luz à franquia. Quando ainda era chamado de “Fifa International Soccer”, David Platt, da Inglaterra, e Piotr Swierczewski, da Polônia, eram as estrelas da capa. 

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Atletas como Erik Thorstvedt (do Tottenham), Ioan Sabau (do Brescia Calcio) e Jordi Cruyff (do Manchester United) fizeram parte das capas dos jogos seguintes. Na edição de 1997, comemorativa para a Copa do Mundo de 1998, o atual empresário David Beckham estava solo na capa. 

No Fifa Football 2003, Roberto Carlos (à época no Real Madrid) foi o primeiro brasileiro a estrelar o espaço, junto de Ryan Giggs (Manchester United) e Edgar Davids (Juventus). Logo no ano seguinte, Ronaldinho Gaúcho, à época no Barcelona, também apareceu. O ídolo brasileiro também foi capa das edições FIFA 06, 07, 08 e 09. Na versão FIFA 2011, Kaká foi o astro da vez.

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Lionel Messi apareceu pela primeira vez na edição 13, sozinho. A partir daí, também foi capa nas versões 14, 15 e 16. Cristiano Ronaldo, astro português, apareceu pela primeira vez na capa da edição 18 e repetiu o feito na 19. No Fifa 21, Mbappé apareceu pela primeira vez, e seguiu na capa até a versão do FIFA 23, antes da mudança de nome. O norueguês Haaland foi o foco da edição 24, e o inglês Jude Bellingham na versão 25. Em 26, Jude dividiu o espaço com o jovem Jamal Musiala, do Bayern de Munique. 

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A EA também anunciou, junto da capa, a revelação do trailer oficial do jogo, que está previsto para esta quinta-feira, 23. O vídeo está disponível no canal do YouTube da empresa, já com a data de estreia disponível. 

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