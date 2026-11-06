‘É uma realidade’: Take-Two prepara medidas para tentar barrar pirataria do GTA 6
Segundo Strauss Zelnick, empresa está preparada para tomar medidas cabíveis
O lançamento de GTA 6 deve atrair milhões de jogadores, mas também deve enfrentar tentativas de distribuição ilegal, ou seja, de pirataria. Strauss Zelnick, presidente-executivo da Take-Two Interactive, afirmou que a pirataria é uma realidade com a qual a indústria do entretenimento precisa conviver. A declaração foi feita durante uma entrevista no evento WSJ Tech, do Wall Street Journal.
Zelnick comparou o cenário dos videogames ao de outros setores. Segundo ele, a pirataria já chegou a representar entre 10% e 20% do mercado cinematográfico e alcançou cerca de 80% na indústria da música em meados dos anos 2000. Nos jogos, porém, fatores como o tamanho dos arquivos, a complexidade dos equipamentos e as atualizações frequentes dificultam a distribuição de cópias ilegais.
Apesar desses obstáculos, o executivo afirmou que a Take-Two está preparada para combater possíveis violações. Caso a pirataria se torne um problema significativo, a empresa pretende adotar medidas técnicas e recorrer a ações judiciais contra os responsáveis.
GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. No Brasil, a edição Standard custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90 nas lojas digitais das duas plataformas. A versão mais cara inclui conteúdos adicionais, como veículos, armas e roupas exclusivas.