🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Tecnologia

‘É uma realidade’: Take-Two prepara medidas para tentar barrar pirataria do GTA 6

Segundo Strauss Zelnick, empresa está preparada para tomar medidas cabíveis

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 18h35
Um homem e uma mulher com expressões sérias posam em frente a um carro clássico branco, com palmeiras e prédios ao fundo, sob um céu alaranjado e roxo de pôr do sol. A mulher, de top rosa e calça estampada, senta no capô. O homem, de regata branca e calça cargo verde, segura uma arma e está de pé, com a mulher abraçando-o por trás. O cenário remete a Miami
Jogo narra a história do casal Jason e Lucia que lutam pela sobrevivência no estado de Leonida (Rockstar Games/Divulgação)
Continua após publicidade
‘É uma realidade’: Take-Two prepara medidas para tentar barrar pirataria do GTA 6 Priorize VEJA no Google

O lançamento de GTA 6 deve atrair milhões de jogadores, mas também deve enfrentar tentativas de distribuição ilegal, ou seja, de pirataria. Strauss Zelnick, presidente-executivo da Take-Two Interactive, afirmou que a pirataria é uma realidade com a qual a indústria do entretenimento precisa conviver. A declaração foi feita durante uma entrevista no evento WSJ Tech, do Wall Street Journal.

Zelnick comparou o cenário dos videogames ao de outros setores. Segundo ele, a pirataria já chegou a representar entre 10% e 20% do mercado cinematográfico e alcançou cerca de 80% na indústria da música em meados dos anos 2000. Nos jogos, porém, fatores como o tamanho dos arquivos, a complexidade dos equipamentos e as atualizações frequentes dificultam a distribuição de cópias ilegais.

Apesar desses obstáculos, o executivo afirmou que a Take-Two está preparada para combater possíveis violações. Caso a pirataria se torne um problema significativo, a empresa pretende adotar medidas técnicas e recorrer a ações judiciais contra os responsáveis.

Siga
Continua após a publicidade

GTA 6 será lançado em 19 de novembro de 2026 para PlayStation 5 e Xbox Series X/S. No Brasil, a edição Standard custa R$ 449,90, enquanto a Ultimate Edition sai por R$ 549,90 nas lojas digitais das duas plataformas. A versão mais cara inclui conteúdos adicionais, como veículos, armas e roupas exclusivas.

Publicidade
TAGS:
Games
jogos
Tecnologia
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).