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Apesar dos rumores sobre interações íntimas detalhadas entre Jason e Lucia em GTA VI, o novo jogo da Rockstar não permite controlar cenas de sexo explícito. Entenda como o relacionamento do casal afeta a narrativa e os motivos da classificação para maiores de 18 anos.

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A possibilidade de controlar cenas de sexo em GTA VI está entre as dúvidas que cercam a experiência dos jogadores com o novo título da Rockstar Games. Com uma narrativa centrada no relacionamento entre Jason e Lucia e a presença de conteúdo sexual indicado na classificação etária de 18 anos, o game ampliou as expectativas sobre os limites das interações entre os protagonistas. No entanto, há diferenças entre o que pode ser acompanhado durante a história e as ações que ficam sob o controle do jogador.

É possível controlar as cenas de sexo em GTA 6?

Não é possível controlar os protagonistas durante relações sexuais explícitas e detalhadas em GTA VI. Conforme publicado pela coluna Janela Indiscreta, da VEJA, o jogo apresenta cenas de conteúdo adulto, mas não oferece o tipo de interação direta que vinha sendo especulado pelos fãs.

A expectativa em torno dessa possibilidade ganhou força após a circulação de imagens dos personagens nus e de rumores sobre a inclusão de interações íntimas mais realistas. Apesar da presença de conteúdo sexual, o título não transforma relações explícitas em uma mecânica de controle detalhado pelo jogador.

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Por que GTA VI recebeu classificação para maiores de 18 anos?

A classificação indicativa de GTA VI está relacionada à presença de diferentes conteúdos destinados ao público adulto. No site oficial da Rockstar Games, o jogo apresenta avisos sobre nudez, conteúdo sexual intenso, violência, sangue, linguagem imprópria, humor adulto e uso de drogas e álcool.

A indicação etária, portanto, não está associada exclusivamente às cenas de sexo, mas ao conjunto de elementos presentes na experiência. O novo título mantém, assim, a abordagem de temas adultos característica da franquia, combinando elementos de violência, criminalidade e relacionamentos pessoais na construção de sua narrativa.

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Como funciona o relacionamento entre Jason e Lucia?

Ambientado no estado fictício de Leonida, que abriga Vice City, o jogo acompanha o relacionamento entre Jason Duval e Lucia Caminos enquanto tentam sobreviver em meio ao universo do crime.

O relacionamento não se limita às cenas apresentadas na narrativa, mas também está relacionado às escolhas realizadas durante a jogabilidade. Essa possibilidade de interferir na dinâmica do casal, contudo, não se estende ao controle detalhado de relações sexuais explícitas. O foco da interação está nas decisões e nas consequências que elas provocam na trajetória dos personagens.

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O que esperar da história de GTA VI?

A Rockstar Games apresenta a trajetória dos protagonistas a partir de um crime que não acontece conforme o planejado. Depois disso, Jason e Lucia acabam envolvidos em uma conspiração criminosa que se estende por Leonida e precisam confiar um no outro para sobreviver.

Além do relacionamento entre os protagonistas, o jogo explora um mundo aberto com atividades cotidianas, missões criminosas e diferentes possibilidades de interação com o ambiente.

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GTA VI foi lançado nesta quinta-feira, 19 de novembro, para PlayStation 5 e Xbox Series X/S, marcando o retorno da franquia após treze anos desde a estreia de GTA V, em 2013.