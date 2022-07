Diversidade em pagamentos digitais é essencial para todos os negócios

Os dados não deixam dúvidas de que a digitalização dos meios de pagamento mudou o comportamento do consumidor brasileiro, tendência que foi acelerada por causa da pandemia. De acordo com um relatório da empresa de tecnologia para o mercado financeiro FIS, em parceria com a Ipsos, feito em 2021 com cerca de 2 000 brasileiros com idade entre 18 e 74 anos, que traçou uma comparação dos hábitos da população de outubro de 2020 a agosto de 2021, o número de pessoas que relataram queda no pagamento em dinheiro pulou de 36% para 47%. Outro levantamento da FIS apontou que até 2024 a expectativa é que a carteira digital de pagamento seja responsável por mais de 51% de todo o volume transacionado no comércio eletrônico.

Outra pesquisa, essa feita pela Mastercard, mostrou que 63% dos entrevistados experimentaram um novo método de pagamento durante a pandemia, o que não fariam em condições normais. Já um relatório da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) revelou que o segmento deve superar 3 trilhões de reais de volume financeiro transacionado por meios de pagamento digitais em 2022 – crescimento entre 20% e 22% comparado ao ano anterior. Além disso, uma análise divulgada pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) trouxe a estimativa de que em 2022 as carteiras digitais serão responsáveis por 28% do mercado de meios de pagamento em todo o mundo.

Com base em todas essas informações, não há dúvidas de que as empresas precisam oferecer essas opções para os seus consumidores, mas, diante de tantas versões presentes no mercado, fica difícil saber quais são as mais indicadas para cada caso. Pensando especificamente nas maquininhas de cartão, analisar o perfil do negócio, levando em conta o tamanho, o faturamento mensal e as taxas cobradas pelo serviço, é um bom começo. Para os micro, pequenos e médios empreendedores, por exemplo, taxas mais baixas do mercado e a possibilidade de receber o dinheiro com até um dia útil são vantagens muito relevantes. E é isso que acontece com os produtos da empresa AQPago Pagamentos, que atende clientes pessoa física e jurídica. “Dessa forma, além de o pagamento das taxas não pesar tanto, é possível ter um constante capital de giro para o funcionamento da companhia”, explica Luciano Santos, CEO da empresa.

A companhia nasceu em 1995, na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, quando Santos se viu diante da necessidade de fazer caixa de recebíveis futuros em vendas de equipamentos da sua empresa de informática e encontrou muita dificuldade de fazer desconto de duplicatas nos bancos tradicionais. Toda a burocracia, a exigência de documentos e as altas taxas de juros exigidas por eles fizeram com que o empresário viabilizasse uma nova opção de saída e, quando estava em busca de soluções existentes no mercado, conheceu o negócio de factoring. A empresa foi criada com a premissa principal de facilitar o desconto de duplicatas de vendas de recebíveis futuros para empresas, sem exigência de garantias e com baixas taxas de juros.

No ano de 2019, com a abertura de mercado e a facilidade do Banco Central para a expansão de empresas subadquirentes de pagamentos no país, a AQPago Pagamentos iniciou seu processo de mudança de foco e se tornou subadquirente de pagamentos. E foi nessa fase que ela começou a investir no processamento de pagamentos de cartão de crédito e débito por meio de terminal POS, as famosas “maquininhas de cartão”. Assim, a AQPago Pagamentos se tornou conhecida no mercado como uma das empresas com a menor taxa do Brasil em vendas através de maquininhas e pagamento online.

Para facilitar ainda mais o trabalho dos estabelecimentos, em especial os menores, a AQPago Pagamentos oferece empréstimos para PJ com taxas diferenciadas e agilidade na liberação do crédito e links de pagamento com as menores taxas do mercado, além de antecipar vendas com nota fiscal. “Temos também a ShopAQPago, um e-commerce com plataforma gratuita com taxas bem mais baixas que as dos concorrentes, uma diferença de 23% a 28% para 16%, e recebimento do valor em um dia, o que ajuda a fomentar o negócio, já que ele fica com mais capital para manter o seu funcionamento”, conta Santos.

E as comodidades da ShopAQPago não param por aí. O cliente tem à sua disposição temas diversos para montar a sua loja, necessitando apenas inserir os produtos, ou pode ainda fazer um modelo totalmente personalizado. “Além disso, não é necessário se preocupar com as formas de pagamento, contratando outra empresa, pois elas são integradas ao nosso gateway de pagamento, e é possível integrar o serviço de entrega dos Correios ou da Total Express, por exemplo”, conta Rafael Max do Carmo, desenvolvedor web sênior da ShopAQPago. E como se tudo isso não fosse o suficiente para optar pelo serviço, ao contrário do que acontece nos concorrentes, não há taxa mensal de utilização, apenas uma taxa de ativação de 99 reais, sem limite no número de peças expostas. E a ShopAQPago ainda disponibiliza a opção de dividir o pagamento em dois cartões para as lojas afiliadas, ajudando no processo de compra pelo cliente final.