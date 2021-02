Dez perfis de personalidades que vale a pena seguir no Clubhouse

Lançado em abril do ano passado por um executivo e um engenheiro do Vale do Silício, o Clubhouse virou uma febre. Apesar de estar disponível apenas para usuários do sistema operacional da Apple, a nova rede social que só permite interação por voz saiu de 1.500 usuários e valor de mercado de 100 milhões de dólares, em maio, para 6 milhões de inscritos e preço avaliado em 1 bilhão de dólares.

As salas de bate-papo giram em torno de temas variados — literatura até sexo, passando por cinema, viagens e negócios. As conversas podem ser informais, entre amigos na forma de conferências. Em geral, um famoso é convidado a ser palestrante nos grupos. Aqui vai uma lista de dez perfis de famosos brasileiros e estrangeiros que estão fazendo sucesso:

Tatá Werneck – A humorista e apresentadora tem feito sucesso nas salas do aplicativo. Sua rapidez, a língua afiada e o sarcasmo que lhe são característicos estão a seu favor nas conversas.

Anitta – A cantora (foto abaixo), embaixadora do funk no mundo, conversa sobre tudo, desde o reality Ilhados e Big Brother até indústria musical. Curioso é que ela já tenha entrado numa sala “para imitar pilotos & controle de tráfego aéreo”.

Boninho – Um dos principais diretores da TV Globo, à frente do mesmo Big Brother Brasil, também aderiu. E para falar de seu programa e de uma das participantes mais polêmicas, a rapper Karol Conká.

Felipe Neto – Criou seu perfil no início de fevereiro, anunciou no seu perfil do Twitter e em pouco tempo estava com milhares de seguidores. Uma vez, ele participou de uma conversa com Luciano Huck, Manoela D’Ávila e Paula Lavigne!

Luciano Huck – Na mesma conversa citada acima, o apresentador (foto abaixo) foi questionado se de fato se candidataria à presidência em 2022. Na hora, ele disse que precisava sair para pegar a pizza que havia chegado.

Oprah Winfrey – A atriz e apresentadora americana também aderiu aos bate-papos do Clubhouse. Em janeiro, por exemplo, diz-se que ela estava conversando animadamente com a campeã de tênis Serena Williams.

Drake – O rapper, compositor, ator e empresário canadense também está aproveitando o aplicativo. Ele participa de salas sobre indústria da música, entretenimento, tecnologia e outros temas.

Elon Musk – O empresário (foto abaixo), que ajudou a fazer a fama da rede, concedeu uma entrevista numa das salas e falou sobre algumas temas polêmicos, como o implante cerebral sem fio e a existência de extraterrestres.

Jared Leto – O ator e cantor, Coringa em “Esquadrão Suicida” e “Aves de Rapina”, é muito ativo. Quem o segue, sabe que já participou de salas sobre tecnologias, economia e outros assuntos.

Kevin Hart – O ator e cantor americano resumiu sua impressão do Clubhouse em um tuíte: “Tive uma conversa incrível no app Clubhouse hoje … Conversas reais com pessoas reais … esta é a direção que as mídias sociais estão tomando agora”.