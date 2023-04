Designer cria versão digital da avó utilizando inteligência artificial

As inteligências artificiais têm surpreendido o mundo com as capacidades, cada vez melhores, de exibir comportamentos semelhantes aos de humanos. Um homem em Xangai, na China, utilizou essa ferramenta para tentar lidar com o seu luto, ressuscitando a avó em uma versão virtual.

O designer de 24 anos publicou o vídeo na plataforma Bilibili, onde utiliza o nome Wu Wuliu. Na publicação, é possível ver um avatar grisalho e cheio de rugas da avó, morta em janeiro. A versão realista e em alta definição ouve atentamente ao que o rapaz diz, enquanto pisca os olhos e acena com a cabeça, para depois responder da maneira menos robótica possível.

Ao perguntar, por exemplo, o que ela disse ao pai quando ainda estava viva, a IA respondeu “Eu disse a ele para não beber demais, economizar dinheiro e parar de jogar”. A parente cuidou dele quando criança e faleceu de maneira repentina, o que motivou o jovem a criar uma versão eletrônica com quem pudesse ter mais alguns diálogos.

A man, who goes by the name Wu Wuliu on #Bilibili, one of the country’s most popular video-sharing platforms, uploaded a video in which he used #AI to create a #digital version of his late grandmother who died in January.

The “grandmother” can blink, nod and even heartily laugh. pic.twitter.com/C81klLtUTv

— China Focus (@China__Focus) April 11, 2023