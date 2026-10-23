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Tecnologia

Descubra preços, promoções e novidades do iPhone Duo, que chega nesta sexta (23) ao Brasil

Aparelho conta com promoções no site oficial da Apple, além de outras lojas e as telefônicas

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 out 2026, 16h34
Imagem da tela fechada de um iPhone Duo
Preço inicial do aparelho no Brasil começa com R$ 21.999 (Apple/Divulgação)
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O iPhone Duo, primeiro smartphone dobrável da Apple, chega nesta sexta-feira, 23, ao Brasil. Disponível em lojas oficiais da empresa e outras redes, o aparelho chega com câmeras de alta qualidade, o novo chip A20, formato passaporte e grande integração com a Apple Intelligence, conjunto de ferramentas de inteligência artificial (IA) da gigante americana. No Brasil, o preço oficial praticado pela Apple pelo celular varia de R$ 21.999 até R$ 30.999. 

O smartphone chega com diversas funcionalidades. A tela interna tem 7,9 polegadas (cerca de 19 centímetros), considerada a maior dos smartphones Apple. A tela externa (a menor), tem 5,4 polegadas (cerca de 13 centímetros). O telefone tem integração com a Apple Pencil e a tecnologia para sua dobra foi pensada para que ela durasse o máximo possível. Ele está disponível em duas cores: branco-estrela é céu noturno. 

Preços no Brasil

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Os preços para o aparelho no Brasil variam a depender do armazenamento. No site oficial da Apple, a versão mais barata é a de 256 GB, por R$ 21.999. A versão de 512 GB sai por R$ 23.499, a de 1 TB sai por R$ 26.999 e a de 2 TB sai pelo valor mais alto, R$ 30.999. Existe opção de parcelamento em até 12 vezes sem juros. 

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Principais promoções

As principais promoções estão no site oficial da Apple e nas operadoras de telefonia. Além do parcelamento em 12 vezes, a Apple permite um desconto de 10% em pagamentos à vista. Na rede Magalu, aparelhos iPhone Duo aparecem também com desconto de 10% em pagamentos à vista no Pix, e o site permite parcelamento de até 21 vezes no cartão. 

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Na TIM, a compra dos aparelhos através dos planos TIM Black Família VIP (200 GB de internet para compartilhar entre dependentes, por R$ 399,99 ao mês), ou no TIM Ultracombo (mistura entre TIM Black Família VIP e TIM Ultrafibra 1 Giga), sairá por preços mais brandos: o iPhone Duo 256 GB sai por R$ 17.999, enquanto o de 512 GB sairá por R$ 19.299.

Na Vivo, cerca de R$ 1 mil de desconto será oferecido, com parcelamento em até 18 vezes pelo preço à vista, frete gratuito e a já conhecida redução de 10% em compras no Pix. Todas as modalidades de plano Vivo ganharão descontos para o iPhone Duo. No Vivo Total Família 4 ou 5, ele sai por R$ 17.399. Já na Claro, o iPhone Duo de 256 GB sai por R$ 17.299 no plano Multi. A versão de 512 GB, com o plano pós de 50 GB, sai por R$ 22.699. 

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