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Tecnologia

De Roberto Carlos a Fernanda Montenegro: os problemas de artistas com a Inteligência Artificial

De discursos políticos à venda de produtos, nova tecnologia tem dado dor de cabeça aos famosos

Por Flávio Monteiro 26 jul 2026, 10h00
Tecnologia tem causado problemas para famosos
Tecnologia tem causado problemas para famosos (Reprodução/Youtube)
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De Roberto Carlos a Fernanda Montenegro: os problemas de artistas com a Inteligência Artificial Priorizar nos meus resultados Google

Embora o avanço da Inteligência Artificial traga consigo uma série de novas possibilidades para a humanidade, é inegável que a tecnologia tem um potencial imenso para causar problemas. A produção de vídeos cada vez mais realistas por parte da IA tem gerado dor de cabeça para muitas pessoas — sobretudo para os famosos. A coluna GENTE traz uma lista dos artistas que tiveram problemas com a inovação.

Fernanda Montenegro

Uma das mais respeitadas atrizes do audiovisual brasileiro, Fernanda Montenegro entrega credibilidade a qualquer ação comercial que faça. Então não foi nenhuma surpresa quando golpistas criaram um vídeo falso da artista vendendo “biocatalisadores estimulantes”, que supostamente curariam dores articulares em idosos. A célebre protagonista de Central do Brasil (1998) teve que ir às suas redes sociais negar qualquer envolvimento com o trambique.

“Quero denunciar aqui o uso do meu nome, da minha pessoa, na propaganda de um remédio para idosos que cura até Alzheimer. Sou usada como locutora e usuária. Só vi essa invasão na minha pessoa quando usei o meu celular. O uso invasor dessa dimensão na vida de um ser humano é um crime”, disse.

Roberto Carlos

Assim como Fernanda, o cantor Roberto Carlos também teve problemas com o uso de sua imagem e voz para vender produtos fraudulentos. Na última segunda-feira, 20, o Rei usou seu perfil oficial no Instagram para denunciar a existência de um anúncio falso no qual ele divulgava um suposto tratamento de saúde.

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“Nunca gravei esse vídeo, não autorizei o uso da minha imagem ou da minha voz, e não tenho nenhuma relação com o tratamento, produto divulgado ou com o suposto médico mencionado”, disparou o ícone da Jovem Guarda, que também pediu para que qualquer compartilhamento do anúncio seja interrompido: “Pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde”.

Zezé Di Camargo

Diferente de seus colegas, o cantor Zezé Di Camargo não teve problemas relacionados à venda de produtos, mas sim à divulgação de mensagens políticas. Em um vídeo criado por IA e divulgado nas redes sociais, o sertanejo aparece realizando um discurso político no qual pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

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O episódio fez com que Zezé entrasse com uma ação judicial contra a Meta, empresa responsável pelo Instagram e pelo Facebook, alegando que a produção causava danos à sua imagem em um momento de forte polarização no país. A Justiça determinou que a empresa retirasse o vídeo do ar e pagasse as custas do processo e honorários de 15% sobre o valor da causa, que foi fixada em 15 mil reais.

Anitta

Nem sequer a área da criação artística está segura perante o avanço da inteligência artificial. Em setembro de 2025, a cantora Anitta reclamou do impacto gerado pelas músicas feitas por IA, que estariam viralizando nas redes sociais a partir da utilização de vozes e letras de artistas reais, que não lucram com as faixas.

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“Ela (a pessoa responsável pela ‘criação) bota lá na inteligência artificial: ‘Quero uma música baseada em Caetano (Veloso), com a voz de ciclano’. Isso é um roubo intelectual de quem escreveu, que não está ganhando nada com essas produções, e quem teve essa ideia está ganhando essas execuções”, disse a artista.

Roberto Menescal

Um dos pais da Bossa Nova, o compositor e cantor Roberto Menescal compartilha do mesmo pensamento que Anitta. Em entrevista dada ao programa da coluna GENTE em dezembro, o músico de 88 anos relatou sua preocupação com o avanço da inteligência artificial, que já estaria produzindo um número de canções assustadoramente grande diariamente.

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“São lançadas mundialmente, por dia, cerca de 500 mil músicas. A metade é de IA. Daqui a pouco haverá uma ultrapassagem”, disse Menescal. “Até um tempo atrás, a gente escutava uma música e já sabia que tinha IA. Agora, não mais. Ouço coisas que são até melhores que as do (Tom) Jobim. Rapaz, não dá para a gente fazer igual. É inexplicável e, sim, assustador”, completou.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

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Fernanda Montenegro
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Inteligencia Artificial
Roberto Carlos
Zezé Di Camargo e Luciano
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