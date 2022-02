De música a geografia: seis alternativas em português para fãs de Wordle

Fenômeno de popularidade na internet, o game Wordle, criado pelo engenheiro Josh Wardle e comprado pelo jornal americano The New York Times, desafia os jogadores a adivinhar uma única palavra por dia em seis tentativas. Um sistema de cores indica quando eles acertaram a letra e a posição na palavra. E a possibilidade de compartilhar o resultado nas redes sociais amplificou seu potencial.

Nos últimos dois meses, dezenas de clones e versões inspiradas no Wordle original pipocaram pela internet. Há de tudo, de traduções para o português a adivinhações temáticas, com foco em música, estádios de futebol, geografia…

Para quem não aguenta esperar um dia inteiro pela nova palavra, preparamos seis alternativas que vão testar seus conhecimentos:

Term.ooo

A versão mais conhecida em português, criada pelo engenheiro Fernando Serboncini. O modelo é exatamente igual ao Wordle: é preciso adivinhar uma nova palavra em seis tentativas. Não valem nomes próprios e países. Ao menos 175 mil pessoas jogam a versão todos os dias.

Letreco

Também segue a mesma linha do Wordle. Só oferece a possibilidade de adivinhar uma única palavra de cinco letras por dia. Para quem já descobriu o Termo e está em busca de um novo desafio.

Wordlegame

Apesar do nome, dá para jogar em português. O visual e o sistema também são idênticos à inspiração original, mas a grande sacada dos desenvolvedores foi incluir palavras de tamanhos diferentes. Basta escolher entre quatro a onze letras e testar seu vocabulário.

Estádi.ooo

Aqui, o modelo começa a ficar diferente. Todos os dias, uma imagem de satélite de algum estádio brasileiro é exibida, junto com uma única dica. O jogador tem cinco chances para acertar. A criação do jornalista Rodrigo Menegat está atualmente na primeira “temporada”. Em suas redes, ele diz que já está pensando na próxima.

Worldle

Para os fãs de geografia. O jogo exibe apenas o contorno de um país, e é preciso sair chutando. Cada tentativa errada mostra o quão longe o palpite está do país original, em quilômetros, junto com uma seta apontando para a direção correta. O nome dos países não está em português, mas basta digitar o começo do nome que o próprio sistema abre a lista completa.

Musicle

O formato é mais distante do Wordle original, mas também se trata de um jogo de adivinhação. O publicitário Adriano Brandão bolou um formato em que o jogador ouve um trechinho de uma canção e precisa acertar artista e disco, entre quatro opções diferentes. O mais interessante é que dá para escolher entre diversos gêneros, de rock a jazz, de trilhas de cinema a heavy metal.

E para quem se sentir mais aventureiro e domina o inglês, há ainda uma infinidade de versões temáticas, todas em inglês, dedicadas a temas específicos. Há duas apenas com palavras relacionadas aos universos de Star Wars e Senhor dos Anéis, ou apenas com termos usados na música.