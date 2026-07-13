Custo do novo ‘GTA VI’ pode chegar a valor bilionário para a Rockstar Games

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GTA VI, a aguardada nova edição da franquia, chega em 19 de novembro com um orçamento estimado em até US$ 2 bilhões, tornando-o um dos jogos mais caros já produzidos. Descubra os detalhes do investimento massivo da Rockstar Games, o preço de lançamento e o impacto desse gigante no universo dos games.

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Treze anos após o lançamento da última edição da franquia Grand Theft Auto (GTA), a nova edição do jogo, o GTA VI, chegará ainda este ano para os fãs. Com lançamento definido para 19 de novembro, o jogo surpreende não só pelo cuidado aos detalhes com a narrativa e com a ambientação, mas também com seu valor. O orçamento para sua produção pode ter chegado à USS$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões), 400 vezes mais caro que o primeiro jogo da franquia, pago pela desenvolvedora, a Rockstar Games, com 5 milhões de dólares.

Os dados, divulgados pela revista Época Negócios, destacam projeções mercadológicas que indicam um investimento que varia de US$ 1 a 2 bilhões. Treze anos após a última edição, o salto expressivo impressiona, visto que o GTA 5 precisou de US$ 250 milhões de dólares (cerca de 1 bilhão de reais) e o primeiro Grand Theft Auto da franquia, lançado em 1997, custou singelos US$ 5 milhões.

Hoje um dos jogos mais caros já produzidos, o investimento bilionário da Rockstar não é por acaso. GTA é um dos maiores sucessos do mundo dos games, e tanto é seu valor no cenário que ele pode estrear com um valor de compra também “exorbitante”. A versão Standard do jogo saíra no mercado americano pelo custo de US$ 80 dólares, 10 a mais que o padrão dos últimos grandes lançamentos. A versão Deluxe, por sua vez, será adquirida por US$ 100. Esses valores, para o solo brasileiro, se transformaram em R$ 450 e R$ 550 reais, respectivamente. GTA VI será lançado em 19 de novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S.