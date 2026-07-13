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Custo do novo ‘GTA VI’ pode chegar a valor bilionário para a Rockstar Games

Comparação com edições anteriores mostra GTA VI como jogo mais custoso para a empresa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jul 2026, 15h57
Um casal com expressões sérias posa em frente a um carro clássico branco, com palmeiras e edifícios em estilo art déco ao fundo, sob um céu alaranjado e roxo de pôr do sol. A mulher, de top rosa e calça estampada, está sentada no capô, com o braço sobre o ombro do homem. Ele, de regata branca e calça cargo verde, segura uma arma.
 (Rockstar Games/Divulgação)
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Treze anos após o lançamento da última edição da franquia Grand Theft Auto (GTA), a nova edição do jogo, o GTA VI, chegará ainda este ano para os fãs. Com lançamento definido para 19 de novembro, o jogo surpreende não só pelo cuidado aos detalhes com a narrativa e com a ambientação, mas também com seu valor. O orçamento para sua produção pode ter chegado à USS$ 2 bilhões (R$ 10 bilhões), 400 vezes mais caro que o primeiro jogo da franquia, pago pela desenvolvedora, a Rockstar Games, com 5 milhões de dólares.

Os dados, divulgados pela revista Época Negócios, destacam projeções mercadológicas que indicam um investimento que varia de US$ 1 a 2 bilhões. Treze anos após a última edição, o salto expressivo impressiona, visto que o GTA 5 precisou de US$ 250 milhões de dólares (cerca de 1 bilhão de reais) e o primeiro Grand Theft Auto da franquia, lançado em 1997, custou singelos US$ 5 milhões.

Hoje um dos jogos mais caros já produzidos, o investimento bilionário da Rockstar não é por acaso. GTA é um dos maiores sucessos do mundo dos games, e tanto é seu valor no cenário que ele pode estrear com um valor de compra também “exorbitante”. A versão Standard do jogo saíra no mercado americano pelo custo de US$ 80 dólares, 10 a mais que o padrão dos últimos grandes lançamentos. A versão Deluxe, por sua vez, será adquirida por US$ 100. Esses valores, para o solo brasileiro, se transformaram em R$ 450 e R$ 550 reais, respectivamente. GTA VI será lançado em 19 de novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S.

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