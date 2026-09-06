Cuidado: você pode estar debatendo política com um robô criado por IA

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Um estudo feito por especialistas em inteligência artificial revela que os ‘neurobots’, perfis digitais criados por IA, estão ativamente influenciando o voto dos eleitores. Com 24% das contas analisadas sendo prováveis robôs, esses personagens fictícios manipulam a percepção nas redes sociais, tornando a regulamentação do uso de IA nas eleições uma questão urgente.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um levantamento feito por especialistas em inteligência artificial mostra que robôs digitais, ou ‘neurobots’, estão influenciando os eleitores.

Segundo o sociólogo e estrategista político Marcelo Senise, uma boa parte dos dos personagens que hoje aparecem atuantes em comentários nas redes sociais não são seres humanos.

Senise é titular do Instituto Brasileiro de Regulamentação da Inteligência Artificial, entidade privada que acompanha as redes sociais. O trabalho finalizado pelo instituto nesta semana analisou mais de 33 mil contas ligadas a partidos e candidatos.

O sociólogo explica que a IA cria personagens e diálogos. “Muitas vezes o eleitor está trocando mensagens em redes sociais com um personagem fictício, criado por IA”, diz. “Em períodos eleitorais, os neurobots servem para incentivar o voto em alguém ou até para desestimular o eleitor a votar”.

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O levantamento mostrou que 24% das contas analisadas são ‘prováveis’ neurobots. Este seria o chamado ‘índice de contaminação’ pela IA observado pelos especialistas.

O levantamento foi feito com base na plataforma Sentinela Eleitoral/Polijetro, tecnologia usada para detectar robôs em redes sociais. Senise ressalta que eleitor muitas vezes vê a foto de uma mulher atraente, por exemplo, mas ela não existe. Os perfis simulam interação humana e chegam a ‘namorar”. “Eles manipulam a percepção”, ressalta.

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A criação de perfis por IA atinge todas as campanhas políticas. Os percentuais individuais de ‘contaminação’ por IA medido pelo instituto foram de 34% no PL Nacional, 31% no PT Brasil, 29% nas contas relacionadas a Flávio Bolsonaro, 22% em Lula, 21% em Romeu Zema, 18% em Ronaldo Caiado, 16% em Renan Santos e 14% em Augusto Cury.

Isso não significa que os candidatos estejam pagando alguém para produzir desinformação, alerta Senise. “O neurobot pode ser criado por terceiros. São mensagens manipulativas, para votar a favor ou contra o candidato. Trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, se multiplicam”.

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Os especialistas alertam que o uso de IA nas eleições torna-se uma discussão urgente. O tema é alvo de regulamentação do TSE. “A Justiça Eleitoral avançou corretamente na tentativa de reduzir a interferência algorítmica das plataformas e disciplinar sistemas de inteligência artificial”, diz o estudo.

Para o instituto, quanto maior se torna o peso da circulação realizada por pessoas, apoiadores, influenciadores e redes de terceiros, maior também se torna a necessidade de diferenciar mobilização legítima de simulação artificial. “O desafio não é impedir que cidadãos façam política. Ao contrário: é proteger precisamente o espaço da participação humana para que ele não seja progressivamente ocupado por infraestruturas capazes de parecer cidadãos”, destaca o estudo.