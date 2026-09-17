Crise no STF vira jogo de luta inspirado em ‘Street Fighter’ criado com IA

Em meio ao acirramento das tensões políticas e jurídicas no Supremo Tribunal Federal, o especialista em inteligência artificial Felipe Pacheco lançou, esta semana, o jogo virtual gratuito Supremo Tribunal Fighter. Acessível diretamente via navegador de internet em computadores e celulares, a produção em estilo pixel art satiriza os embates recentes entre os magistrados brasileiros, transportando os integrantes da Corte para uma arena de combate 2D inspirada no clássico Street Fighter. O projeto foi desenvolvido de forma automatizada durante a madrugada, unindo referências do noticiário a mecânicas tradicionais de videogame.

A estrutura do game disponibiliza os ministros do STF como personagens jogáveis, permitindo disputas entre figuras como Alexandre de Moraes — identificado como “Xandão” — e André Mendonça, em alusão às divergências públicas entre ambos. Nas primeiras horas no ar, “Xandão” liderou a preferência dos usuários com 2.270 escolhas, seguido por Cármen Lúcia (1.995) e Flávio Dino (938). O título oferece três modalidades de jogo — Arcade, com 12 confrontos; Duelo Livre, contra o computador; e Versus 2P, para dois jogadores no mesmo teclado —, além de três níveis de dificuldade. Os combates ocorrem em arenas temáticas que variam entre o Plenário do STF, o Fórum de Lisboa, a Praça dos Três Poderes e o Resort Tayayá, contando com comandos para socos, chutes, defesas e o golpe especial denominado “Supremo”.

A criação integra um desafio pessoal do desenvolvedor de conceber um projeto por dia utilizando ferramentas generativas durante o mês de setembro. Para erguer a aplicação, Pacheco utilizou o ChatGPT no suporte à geração de imagens, o ElevenLabs para a composição de vozes e efeitos sonoros, e os modelos Claude e Codex para a estrutura de código. “Fui dormir com a ideia de fazer uma rinha de ministro e, no dia seguinte, tinha um jogo inteiro funcionando”, declarou o especialista ao detalhar o processo de produção. Ele explicou que o ponto de partida foi o comando inicial solicitando a criação de um jogo no estilo Street Fighter com os ministros da Corte, exigindo cerca de 20 iterações para ajustar a mecânica e a jogabilidade.

O lançamento coincidiu com um momento de forte visibilidade da Corte, marcado por sessões e discussões de grande repercussão institucional, a exemplo dos desdobramentos relacionados ao caso Banco Master. Além de oferecer entretenimento satírico, a iniciativa reflete a crescente velocidade com que a inteligência artificial permite converter acontecimentos complexos do cenário público e político em produções interativas acessíveis em tempo real.