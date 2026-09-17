Crise no STF vira jogo de luta inspirado em ‘Street Fighter’ criado com IA
Desenvolvido em poucas horas, 'Supremo Tribunal Fighter' coloca ministros da Corte em embates virtuais inspirados em clássicos dos fliperamas
Em meio ao acirramento das tensões políticas e jurídicas no Supremo Tribunal Federal, o especialista em inteligência artificial Felipe Pacheco lançou, esta semana, o jogo virtual gratuito Supremo Tribunal Fighter. Acessível diretamente via navegador de internet em computadores e celulares, a produção em estilo pixel art satiriza os embates recentes entre os magistrados brasileiros, transportando os integrantes da Corte para uma arena de combate 2D inspirada no clássico Street Fighter. O projeto foi desenvolvido de forma automatizada durante a madrugada, unindo referências do noticiário a mecânicas tradicionais de videogame.
A estrutura do game disponibiliza os ministros do STF como personagens jogáveis, permitindo disputas entre figuras como Alexandre de Moraes — identificado como “Xandão” — e André Mendonça, em alusão às divergências públicas entre ambos. Nas primeiras horas no ar, “Xandão” liderou a preferência dos usuários com 2.270 escolhas, seguido por Cármen Lúcia (1.995) e Flávio Dino (938). O título oferece três modalidades de jogo — Arcade, com 12 confrontos; Duelo Livre, contra o computador; e Versus 2P, para dois jogadores no mesmo teclado —, além de três níveis de dificuldade. Os combates ocorrem em arenas temáticas que variam entre o Plenário do STF, o Fórum de Lisboa, a Praça dos Três Poderes e o Resort Tayayá, contando com comandos para socos, chutes, defesas e o golpe especial denominado “Supremo”.
A criação integra um desafio pessoal do desenvolvedor de conceber um projeto por dia utilizando ferramentas generativas durante o mês de setembro. Para erguer a aplicação, Pacheco utilizou o ChatGPT no suporte à geração de imagens, o ElevenLabs para a composição de vozes e efeitos sonoros, e os modelos Claude e Codex para a estrutura de código. “Fui dormir com a ideia de fazer uma rinha de ministro e, no dia seguinte, tinha um jogo inteiro funcionando”, declarou o especialista ao detalhar o processo de produção. Ele explicou que o ponto de partida foi o comando inicial solicitando a criação de um jogo no estilo Street Fighter com os ministros da Corte, exigindo cerca de 20 iterações para ajustar a mecânica e a jogabilidade.
O lançamento coincidiu com um momento de forte visibilidade da Corte, marcado por sessões e discussões de grande repercussão institucional, a exemplo dos desdobramentos relacionados ao caso Banco Master. Além de oferecer entretenimento satírico, a iniciativa reflete a crescente velocidade com que a inteligência artificial permite converter acontecimentos complexos do cenário público e político em produções interativas acessíveis em tempo real.