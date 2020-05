Crise à vista? Uber cortará empregos e salário do CEO da empresa

A empresa de transporte por aplicativo Uber anunciou uma redução no quadro de funcionários que atinge 3700 vagas. Na contenção de uma futura crise, e o presidente-executivo Dara Khosrowshahi também aceitou renunciar ao seu salário-base pelo restante do ano.

Com as viagens por aplicativos em baixa devido a crise sanitária no mundo todo, a empresa reduziu as equipes de suporte e captação de clientes e espera gastar cerca de 20 milhões em custos de indenizações e encargos relacionados.

Ainda sim, a empresa segue com previsões de queda não tão bruscas no faturamento por ter serviços diversificado, incluindo entregas de alimentos e aluguel de transportes.