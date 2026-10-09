Criador do Orkut surpreende ao planejar ‘reestreia’ de rede social

O engenheiro da computação Orkut Buyukkokten colocou no ar um site onde coleta assinaturas para o retorno de sua rede social, o Orkut. A plataforma já conta com 320 mil assinaturas e aponta que o retorno da rede, que fez sucesso nos anos 2000, é importante para reforçar as conexões humanas em tempos de inteligência artificial.

“Quando as pessoas me contam do que mais sentem falta no orkut.com, elas sempre falam das comunidades. Pessoas que consertavam a mesma moto. Pessoas que pegavam a mesma linha de ônibus. Pessoas que odiavam segunda-feira. Num feed, você é plateia; numa comunidade, você é membro. Esse era o ponto” relembra.

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Buyukkokten criou sua rede social em 2004, quando era um funcionário do Google, e ela foi uma das primeiras plataformas do gênero a ganharem tração online. Embora tenha tido sucesso no Brasil, o site nunca foi uma grande fonte de receita, o que levou à sua descontinuidade em 2014.

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“Vamos reconstruir a internet pela qual nos apaixonamos. Aquela com pessoas autênticas, conexão real e pertencimento genuíno”, apela o criador.