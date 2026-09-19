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Tecnologia

Criador do ChatGPT falará ao Conselho de Segurança da ONU sobre segurança e IA

Audiência com Sam Altman ocorre em meio a preocupações sobre riscos da inteligência artificial e pedidos globais de desaceleração

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 09h45
ENTREVISTADO - Sam Altman, o CEO da OpenAI: na revolução promovida pelo ChatGPT
ENTREVISTADO - Sam Altman, o CEO da OpenAI: na revolução promovida pelo ChatGPT (Florian Gaertner/Photothek/Getty Images)
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Criador do ChatGPT falará ao Conselho de Segurança da ONU sobre segurança e IA Priorizar nos meus resultados Google

O CEO da OpenAI, Sam Altman, fará uma apresentação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na próxima semana, durante a agenda da Assembleia Geral da ONU. O encontro será organizado pela França, que ocupa atualmente a presidência rotativa do órgão, e ocorrerá em meio ao aumento das discussões sobre os riscos associados ao avanço da inteligência artificial (IA).

A reunião acontece após o secretário-geral da ONU, António Guterres, defender, na última quarta-feira, 16, uma articulação internacional para lidar com as possíveis ameaças da tecnologia.  Nas últimas semanas, a preocupação com a segurança da IA também ganhou força dentro das próprias empresas do setor, com a saída de funcionários que alegaram receios sobre os riscos do desenvolvimento acelerado dos sistemas.

Recentemente, Dario Amodei, CEO da Anthropic, pediu cautela ao setor. “Devemos reduzir o ritmo em que estamos aprimorando as capacidades dos modelos de IA”, afirmou. Ele recebeu de Altman e do empresário Elon Musk. Demis Hassabis, CEO da DeepMind, braço de IA do Google, também se manifestou a favor de mecanismos internacionais de supervisão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por outro lado, classificou os alertas sobre os riscos da inteligência artificial como “uma farsa” e se posicionou contra uma regulamentação mais rígida.

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