Criador do ChatGPT falará ao Conselho de Segurança da ONU sobre segurança e IA

O CEO da OpenAI, Sam Altman, fará uma apresentação ao Conselho de Segurança das Nações Unidas na próxima semana, durante a agenda da Assembleia Geral da ONU. O encontro será organizado pela França, que ocupa atualmente a presidência rotativa do órgão, e ocorrerá em meio ao aumento das discussões sobre os riscos associados ao avanço da inteligência artificial (IA).

A reunião acontece após o secretário-geral da ONU, António Guterres, defender, na última quarta-feira, 16, uma articulação internacional para lidar com as possíveis ameaças da tecnologia. Nas últimas semanas, a preocupação com a segurança da IA também ganhou força dentro das próprias empresas do setor, com a saída de funcionários que alegaram receios sobre os riscos do desenvolvimento acelerado dos sistemas.

Recentemente, Dario Amodei, CEO da Anthropic, pediu cautela ao setor. “Devemos reduzir o ritmo em que estamos aprimorando as capacidades dos modelos de IA”, afirmou. Ele recebeu de Altman e do empresário Elon Musk. Demis Hassabis, CEO da DeepMind, braço de IA do Google, também se manifestou a favor de mecanismos internacionais de supervisão. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por outro lado, classificou os alertas sobre os riscos da inteligência artificial como “uma farsa” e se posicionou contra uma regulamentação mais rígida.