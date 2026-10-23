Criador de ‘Crazy Taxi’ explica nova fase ambientada no Brasil

Para o ano de 2027 a produtora SEGA aposta forte na nostalgia em muitas frentes. A presença da empresa na Brasil Game Show deste ano deixou isso claro ao mostrar novas versões de games consagrados de décadas anteriores, como Alien: Isolation 2, Crazy Taxi: World Tour e Persona 4 Revival.

Dentre eles, o frenético Crazy Taxi dedicou atenção especial ao Brasil ao revelar uma fase inteira baseada em nosso país como nova atração no game, algo inédito na série. Quem anunciou a atração foi Kenji Kanno, game designer responsável pelo novo título e que também criou a querida série de ação há mais de 20 anos e esteve no Brasil para falar sobre o jogo.

Com ação rápida e situações absurdas e bem humoradas, o game desafia o jogador a transportar clientes pela cidade da forma mais rápida e eletrizante possível, resultando em pontuações maiores. Crazy Taxi: World Tour tem lançamento previsto para 2027 em versões para PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Kanno-san dedicou parte de seu tempo no evento para conversar com a equipe de VEJA e falou sobre os desafios de dar nova vida a um antigo clássico e a inclusão do mapa brasileiro.

Continua após a publicidade

Faz mais de 20 anos desde a estreia da série Crazy Taxi e a jogabilidade do jogo game parece muito fiel ao título original. Qual que é o segredo do sucesso de Crazy Taxi, porque funciona até hoje quase do mesmo jeito? O segredo do sucesso do gameplay é que qualquer pessoa consegue pegar o controle e jogar de forma casual, até crianças. Além disso, é importante recriar a jogabilidade clássica. O gameplay é um dos pontos mais importantes de Crazy Taxi, e uma coisa que não podia deixar de ter no jogo novo é aquela mesma sensação do original. O desafio é manter essa sensação, que é super importante, e tentar equilibrar com elementos inéditos para trazer novas pessoas para a franquia.

Continua após a publicidade

Uma novidade muito empolgante é a fase no Brasil. Que experiências e novidades ela traz? O Brasil no geral tem uma pegada de muita energia, com uma explosão de cores, e queríamos colocar isso não só no mapa, mas também nos clientes que você transporta pela fase. Por exemplo, colocamos clientes com visual inspirado no carnaval, isso faz com que você sinta o clima de moda e diversão. Queríamos que quem não conhece o Brasil sinta que é um lugar com essas características, mas que também quem é do Brasil reconheça e goste. O cenário passa por favelas, trechos de corrida em contêineres no mar e muito mais.

Você mencionou o desafio de ter um equilíbrio entre gameplay tradicional de Crazy Taxi, mas também trazer inovações para atrair um novo público. Quais são as principais noovidades de World Tour? Desta vez temos coisas que não tínhamos antes, como o modo campanha. Nos Crazy Taxi antigos não tínhamos muito como explicar a ambientação de forma mais profunda, então agora colocamos um modo história para se aprofundar nisso, o que vai agradar tanto os fãs novos quanto os antigos. Além disso, temos o modo multiplayer, que era muito pedido desde o primeiro jogo, mas na época não tínhamos tecnologia para fazer isso acontecer com qualidade. Agora a tecnologia avançou e conseguimos colocar o multiplayer.