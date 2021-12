Corretores imobiliários americanos se casam no ‘metaverso’

Corretores imobiliários americanos, Traci Lewis e Dave Gagnon se conheceram em um ambiente virtual, no qual ele dava uma aula de capacitação e ela participava como aluna. Pouco tempo depois, eles foram a uma convenção da empresa, a eXp, e se encontraram pessoalmente pela primeira vez, em 2015. No dia 4 de dezembro, eles se casaram virtualmente, em um ambiente construído pela Virbela, subsidiária da corretora onde ainda trabalham.

Quando anunciaram o noivado, em 2019, os colegas de trabalho se ofereceram para reproduzir o ambiente do casamento, que aconteceria presencialmente no Estado de New Hampshire, em uma espécie de sala virtual, ou metaverso, como gosta de classificar Mark Zuckerberg, do Meta. Os noivos enviaram fotos de si mesmos e da decoração de casamento..

“Eles puderam pegar meu vestido de noiva e personalizá-lo, pegar uma pequena auréola de flor e colocá-la no meu cabelo”, disse Gagnon ao jornal americano The New York Times. Patrick Perry, diretor de vendas de eventos e parcerias da Virbela, disse ao diário que o custo de realizar um evento no metaverso “depende do que você quer”. Mas a conta pode ultrapassar facilmente os dez mil dólares.

A Virbela foi pensada para ser uma plataforma de imersão virtual. Mas os usuários pediram à empresa para organizar formaturas, bar mitzvahs, casamentos e outras comemorações. Ultimamente, começou a explorar o mercado de casamentos.

Em razão da pandemia, a tecnologia já está sendo incorporada às cerimônias mais do que nunca. Casamentos por meio do Zoom ocorreram e algumas cerimônias presenciais agora são transmitidos ao vivo para convidados que não podem comparecer. A questão, por enquanto, está no campo legal, já que muitas dessas cerimônias não são válidas.