Controle de qualidade: Tesla anuncia novo recall de 817 mil veículos

A Tesla de Elon Musk pode até ser a montadora mais valiosa do mundo, com um valor de mercado superior a US$ 1 trilhão. Mas seu controle de qualidade deixa muito a desejar, para dizer o mínimo. A empresa acaba de anunciar o recall de 817 mil veículos, superando as marcas anteriores que já havia estabelecido.

O problema não é tão sério. Trata-se de uma falha de software que pode evitar que um aviso sonoro lembre o motorista de colocar o cinto de segurança. Mas afeta todos os veículos Model 3 e Model Y, além de outros, mais modernos, como o Model S e Model X. E está longe de ser o único.

No final de dezembro, a Tesla anunciou outro recall de grandes proporções. De acordo com a Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário (NHTSA), órgão americano que trabalha para reduzir acidentes e mortes no trânsito, 475 mil unidades da montadora apresentavam problemas. No caso do Model 3, o fechamento do porta-malas pode danificar a câmera de ré, impedindo a exibição das imagens. No caso do Model S, uma falha no fechamento do capô pode causar sua abertura no meio do tráfego, aumentando muito o risco de colisões.

A NHTSA também está investigando outros incidentes, bem mais sérios, envolvendo a tecnologia de direção autônoma. A Tesla teve que compartilhar dados sobre o piloto automático e perícias preliminares apontam que o software foi configurado para ignorar algumas leis de trânsito – como a parada obrigatória em semáforos, por exemplo.