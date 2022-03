Conheça as tecnologias sustentáveis que vão revolucionar a construção

Quem visita a Feicon, a tradicional feira realizada em São Paulo que faz parte do calendário de eventos da construção civil, se surpreende com as inovações e tecnologias a serviço da sustentabilidade. São novidades que apontam para um futuro não tão distante em que recursos serão usados de forma mais eficiente e barata.

Um dos principais destaques da feira é a Casa Cerâmica, um projeto que é tradicionalmente montado na feira como forma de apresentar a união de tecnologia, sustentabilidade, eficiência construtiva e redução de custos.

A estrutura tem 50 m², tamanho padrão de programas habitacionais, e foi erguida em apenas quatro dias. O sistema de alvenaria é feito com blocos cerâmicos, um material barato, resistente e isolante térmico, e os sistemas elétrico e hidráulico são embutidos na execução da obra, sem necessidade de fazer cortes na parede, reduzindo custos. Tudo de acordo com o planejamento original.

Nos últimos quatro anos, a Casa Cerâmica foi montada a partir do padrão de obras do CDHU, projeto do Governo de São Paulo. Neste ano, no entanto, foi adotado o padrão da empresa privada Construtora Pacaembu, especializada em trabalhar com blocos cerâmicos e entregar

O interior também está equipado com dispositivos de outros expositores que reforçam a preocupação com sustentabilidade. É o caso das torneiras temporizadas da Kelly Metais, que economizam água. A empresa mostra também a linha voltada para acessibilidade, que atende o aspecto social de projetos de habitação como o Minha Casa Minha Vida, além de opções de design inspirados na arquitetura industrial.

A Casa Cerâmica também usa módulos fotovoltaicos da Dinâmica Energia Solar, que podem apresentar uma redução na conta de luz de até 90%. A ideia é mostrar que o retorno é garantido e que se o projeto de instalação das células for bem feito e a manutenção estiver em dia, o sistema pode durar até 30 anos e oferecer economia real a cada mês.

Outro destaque da feira é sistema para óculos de realidade aumentada projetado pela startup Smart Sky. O equipamento oferece uma visão completa, em escala 1:1, de cada etapa da construção, incluindo fiação e encanamento. Assim, as chances de erro sao reduzidas e eventuais problemas de execução são identificados rapidamente. Evita também que uma furação na parede, por exemplo, atinja um cano. A startup trabalha como um HUB de integração AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) e afirma que a solução pode ser adaptada para diferentes óculos e sistemas operacionais.

Veja o funcionamento do sistema:

Os visitantes interessados em visitar a Feicon tem até a sexta-feira, 1º de abril. O evento acontece das 10h às 20h no São Paulo Expo, km 1,5 da Rodovia dos Imigrantes.