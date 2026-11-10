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Compositor dos jogos ‘Donkey Kong Country’ anuncia show e novo álbum no Brasil

Músico britânico retorna a São Paulo para apresentação com a banda Gameboys e prepara KongFusion, disco dedicado às trilhas clássicas de Donkey Kong

Por Claudio Prandoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 17h46
Cinco homens sorridentes posam no palco, com braços nos ombros uns dos outros. Um deles segura um saxofone, outro um pandeiro e um terceiro levanta o punho. Ao fundo, um letreiro luminoso exibe DAVID WISE & COMPANHIA
Trilhas clássicas de games dos anos 90 compõem setlist de show de David Wise com grupo brasileiro Gameboys (David Wise & Gameboys/Divulgação)
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O compositor musical britânico David Wise, famoso especialmente pelas trilhas dos jogos da série Donkey Kong para Super Nintendo, parece ter se encantado pelo Brasil.

O músico veio ao país em 2018, para uma apresentação em Manaus, repetiu a dose neste ano com duas performances em São Paulo, na gamescom latam, e volta à capital paulista no final de novembro para um novo show e também o lançamento de um álbum.

O show acontece no dia 29 de novembro, na Casa Rockambole, em São Paulo e os ingressos já estão à venda com preços a partir de R$ 50. Mais detalhes sobre o show e compra de ingressos estão disponíveis na página oficial da apresentação.

Wise iniciou sua carreira nos anos 1985 e se consolidou como um dos nomes mais influentes da música para videogames. Suas composições mistura sons inspirados na natureza com instrumentos melódicos e percussivos que se tornaram referência na indústria.

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Ele conta mais uma vez com a parceria do grupo paulistano Gameboys, criado há mais de 20 anos e especializado em arranjos de trilhas de jogos eletrônicos. O setlist do show inclui homenagens a games marcantes dos anos 90, como Super Mario, Pokémon, Zelda, Sonic, Chrono Trigger e muito mais.

A banda também atua com Wise em KongFusion, novo álbum que reúne gravações de arranjos inéditos para faixas dos games clássicos Donkey Kong Country e Donkey Kong Country 2: Diddy Kong’s Quest, lançados em 1994 e 1995 para o videogame Super Nintendo. O lançamento está previsto para os próximos meses, em plataformas e formatos ainda a serem definidos.

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