Compositor dos jogos ‘Donkey Kong Country’ anuncia show e novo álbum no Brasil

O compositor musical britânico David Wise, famoso especialmente pelas trilhas dos jogos da série Donkey Kong para Super Nintendo, parece ter se encantado pelo Brasil.

O músico veio ao país em 2018, para uma apresentação em Manaus, repetiu a dose neste ano com duas performances em São Paulo, na gamescom latam, e volta à capital paulista no final de novembro para um novo show e também o lançamento de um álbum.

O show acontece no dia 29 de novembro, na Casa Rockambole, em São Paulo e os ingressos já estão à venda com preços a partir de R$ 50. Mais detalhes sobre o show e compra de ingressos estão disponíveis na página oficial da apresentação.

Wise iniciou sua carreira nos anos 1985 e se consolidou como um dos nomes mais influentes da música para videogames. Suas composições mistura sons inspirados na natureza com instrumentos melódicos e percussivos que se tornaram referência na indústria.

Continua após a publicidade

Ele conta mais uma vez com a parceria do grupo paulistano Gameboys, criado há mais de 20 anos e especializado em arranjos de trilhas de jogos eletrônicos. O setlist do show inclui homenagens a games marcantes dos anos 90, como Super Mario, Pokémon, Zelda, Sonic, Chrono Trigger e muito mais.

A banda também atua com Wise em KongFusion, novo álbum que reúne gravações de arranjos inéditos para faixas dos games clássicos Donkey Kong Country e Donkey Kong Country 2: Diddy Kong’s Quest, lançados em 1994 e 1995 para o videogame Super Nintendo. O lançamento está previsto para os próximos meses, em plataformas e formatos ainda a serem definidos.