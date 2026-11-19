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Após meses de especulações e vazamentos, GTA VI confirma a presença de cenas de sexo na trama de Jason e Lucia. Contudo, a Rockstar optou por uma abordagem cinematográfica, sem comandos diretos durante a intimidade. Entenda o que muda no novo jogo da franquia.

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O lançamento de GTA VI nesta quinta-feira, 19, trouxe novos detalhes sobre a presença de conteúdo adulto no jogo, um dos temas que mais despertaram a curiosidade dos fãs nos últimos meses. Após especulações alimentadas pela classificação indicativa para maiores de 18 anos e pelo vazamento de imagens, foi confirmada a presença de cenas de sexo na narrativa. A forma como esse conteúdo é apresentado, no entanto, é diferente do que parte dos jogadores esperava.

O que muda na jogabilidade das cenas de sexo?

A presença de conteúdo adulto em GTA VI não se traduz em mecânicas de controle direto sobre os atos explícitos. Embora a narrativa inclua sexo entre os personagens, os jogadores não comandam interações detalhadas no momento da intimidade. Essa estrutura atende à presença de elementos para maiores de 18 anos exigidos pela classificação oficial, mas impõe um limite claro à atuação de quem comanda o jogo, mantendo a retratação do casal dentro da condução cinematográfica da trama principal.

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Qual foi a origem das expectativas dos jogadores?

Antes da chegada do game às lojas, os fãs alimentaram teorias sobre o nível de realismo presente nas relações dos protagonistas. A divulgação dos nomes de Jason e Lucia deu início às discussões sobre como a vida sexual da dupla seria retratada na franquia. Rumores apontavam para interações íntimas realistas, o que aumentou a curiosidade sobre as escolhas da produção para o novo título.

Como os vazamentos influenciaram a repercussão?

Um vazamento que exibia os personagens nus reforçou os boatos de que o público teria acesso a interações detalhadas durante o jogo. A divulgação do material visual fez com que parte dos jogadores imaginasse a existência de cenas explícitas passíveis de controle total. No entanto, o produto final confirma a presença de momentos adultos sem oferecer os comandos diretos especulados pelas redes antes do lançamento.