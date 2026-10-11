Como ferramentas de IA de plataformas como a Roblox democratizam a criação de games

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A inteligência artificial está revolucionando a criação de videogames, tornando o processo acessível a todos com um celular. A Roblox, com ferramentas como o Build, permite transformar ideias em jogos 3D com comandos de texto simples. Essa democratização impulsiona um novo ecossistema financeiro, com o Brasil em destaque.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Por muito tempo, criar videogames exigia profundos conhecimentos tecnológicos, equipes numerosas de designers e roteiristas — e anos de desenvolvimento. Era investimento não raro da ordem de centenas de milhões de dólares, até então ao alcance apenas dos grandes estúdios. Mas essa realidade está mudando numa velocidade tão vertiginosa quanto a dos golpes e das aceleradas diante dos consoles. Com ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA), basta hoje ter um celular na mão e uma ideia na cabeça para se criar um game.

Semanas atrás, durante a Roblox Developers Conference, em San José, nos Estados Unidos, a empresa americana deu os primeiros passos para simplificar e democratizar ainda mais a complexa engenharia por trás dessas diversões virtuais. Comandados por David Baszucki, CEO da empresa, os engenheiros da plataforma mostraram como comandos de texto simples digitados num celular se convertem em cenários tridimensionais jogáveis em questão de segundos.

O catalisador da mudança atende pelo nome de Build, ferramenta de IA anunciada no evento, que permite criar e testar experiências virtuais a partir de instruções em linguagem natural. “Hoje, se você tem uma sacada andando na rua, é possível tirar o celular do bolso e testar a viabilidade do que imaginou”, disse a VEJA Anupam Singh, vice-presidente de engenharia da Roblox. Jogos como Animal Hospital, simulador de uma peculiar clínica veterinária que foi o grande vencedor da premiação, poderão ser desenvolvidos com mais facilidade e rapidez.

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A tecnologia permite reduzir custos operacionais e acelerar a validação de mecânicas de jogo. Mais que isso, altera o próprio perfil de quem desenvolve. “Meu filho de 4 anos construiu um jogo de matemática comigo usando o aplicativo em apenas dez minutos”, diz Vlad Loktev, chefe do ecossistema de criadores da empresa. Nos testes iniciais da ferramenta na Nova Zelândia, 71% das pessoas que publicaram jogos nunca haviam utilizado o ambiente tradicional de desenvolvimento da plataforma.

A facilidade de criação vem acompanhada de uma mudança financeira. Nos últimos doze meses, a Roblox repassou cerca de 1,7 bilhão de dólares a criadores no mundo. Para consolidar essa força de trabalho, anunciou para breve a Roblox Wallet e o Roblox Card, que permitirão pagamentos diários em moeda real. “Há pessoas que empregam dezenas de funcionários e gerenciam folhas de pagamento”, diz Enrico D’Angelo, diretor de negócios (CBO) da gigante do Vale do Silício.

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O Brasil ocupa posição de realce. “O país é o segundo maior mercado do mundo em número de usuários”, diz Diego Dzodan, diretor-geral da Roblox para a América Latina. Em 2025, cerca de 1 500 desenvolvedores brasileiros obtiveram renda real no ecossistema, salto de 61% em relação ao ano anterior. Faz parte desse grupo Éverton Hammerschmiedt, de 21 anos, CEO da TEA Studios e criador do Primeval Earth — jogo de sobrevivência com dinossauros que acumula mais de 38 milhões de visitas. “Eu saí do meu emprego de assistente de marketing para trabalhar só com jogos na plataforma quando percebi que tínhamos como atingir um maior número de pessoas”, diz o jovem criador.

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Na área de acessórios virtuais, o russo radicado no Brasil Philipp Batura, conhecido como TopCat, comanda uma equipe de quatro pessoas para criar roupinhas, acessórios e outros itens vendidos dentro dos jogos. “Comercializamos entre 1,3 e 1,5 milhão desses produtos por mês. Um único laço de cabelo que criei gerou cerca de 300 000 dólares na plataforma”, diz ele. O próximo passo da Roblox será permitir que os jogos sejam distribuídos fora do aplicativo principal, incluindo consoles e navegadores, sem necessidade de download. Assim, conceber games deixa de ser monopólio de grandes estúdios para virar atividade na base do do it yourself — o popular “faça você mesmo”. A era dos criadores só começou, em outro fascinante passo da tecnologia.

Publicado em VEJA de 9 de outubro de 2026, edição nº 3016