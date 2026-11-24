Imagine percorrer as ruas de Los Santos, cidade fictícia de Grand Theft Auto V, o GTA 5, e encontrar bairros inteiros debaixo d’água. Cientistas imaginaram esse cenário para ilustrar os efeitos da elevação do nível do mar provocada pelas mudanças climáticas: em um estudo publicado em 17 de novembro na revista científica Geoscience Communication – às vésperas do lançamento estrondoso do GTA 6 -, pesquisadores utilizaram o terreno virtual do game para simular inundações costeiras e comparar os resultados com projeções para Los Angeles, cidade americana que inspirou a criação de Los Santos.

Os pesquisadores não alteraram o jogo nem criaram uma inundação dentro dele – o que não seria possível, já que não faz parte das missões do game. O que fizeram foi utilizar dados topográficos extraídos do mapa virtual para modelar os efeitos da elevação do nível do mar. O trabalho foi conduzido por Paul Nörenberg, da Universidade de Potsdam, na Alemanha, e Hugues Lantuit, pesquisador do Instituto Alfred Wegener e também ligado à mesma universidade. Segundo os autores, trata-se da primeira análise quantitativa de inundação baseada em dados de relevo reproduzidos a partir de um jogo comercial, com comparação dos resultados com estudos científicos sobre a vulnerabilidade da cidade real.

A proposta era explorar o potencial dos videogames como ferramenta de divulgação científica. Para os autores, a familiaridade dos jogadores com o ambiente de Los Santos pode ajudar a transformar números e mapas de difícil compreensão em uma experiência visual mais concreta – e aproximar a discussão sobre mudanças climáticas de públicos que talvez não se interessem por gráficos e relatórios científicos, mas conhecem bem o universo dos games.

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A escolha de Los Santos não foi aleatória: o mapa de GTA V, lançado em 2013, reproduz características geográficas e urbanas de Los Angeles, incluindo praias, marinas, estradas e áreas portuárias. Os pesquisadores identificaram correspondências entre bairros das duas cidades, como Vespucci, inspirado em Venice Beach, e o porto de South Los Santos, que representa o Porto de Los Angeles. Assim, eles extraíram dados de elevação do terreno virtual e os calibraram para trabalhar com medidas reais. Em seguida, aplicaram projeções de elevação do nível do mar do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), considerando dois cenários: um de forte redução das emissões de gases de efeito estufa e outro de emissões elevadas. As simulações também levaram em conta o registro histórico de uma maré extrema em Los Angeles, como forma de representar o agravamento das inundações durante eventos costeiros.

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Os resultados foram calculados para três horizontes temporais: 2100, 2300 e 2500. No cenário de emissões mais elevadas, combinado com a ocorrência de uma maré extrema, o nível da água poderia alcançar 5,18 metros acima da referência utilizada na simulação em 2300. Nessa condição, aproximadamente 5,1% da área terrestre de Los Santos ficaria inundada. O porto, instalações de tratamento de esgoto e estruturas de energia estariam entre as áreas ameaçadas. Em uma projeção ainda mais distante, para 2500, o nível chegaria a 8,22 metros, com cerca de 6,5% da superfície da cidade submersa. Já no cenário de forte redução das emissões, a área inundada em 2300 seria de aproximadamente 2,2%, mesmo com a inclusão da maré extrema, sem que as principais infraestruturas fossem atingidas.

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Apesar dos resultados, os autores ressaltam que a experiência não deve ser confundida com uma previsão exata de como a água avançaria sobre a cidade. O método utilizado considera a elevação do terreno e classifica como inundadas as áreas abaixo de determinado nível de água, sem reproduzir integralmente a dinâmica das correntes, das ondas, da erosão e de outras barreiras físicas, como edifícios e estradas. Por isso, pode superestimar a extensão das áreas alagadas. Além disso, as projeções para 2300 e 2500 se baseiam em cenários de longo prazo do quinto relatório do IPCC, publicado em 2013, e carregam incertezas importantes, especialmente em relação à contribuição do derretimento das camadas de gelo.