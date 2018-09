Cofundadores do Instagram deixam o Facebook

O Instagram informou na segunda-feira (24) que seus cofundadores Kevin Systrom e Mike Krieger renunciaram aos cargos de diretor-executivo e diretor técnico do aplicativo de compartilhamento de fotos de propriedade do Facebook Inc, dando escassa explicação para o movimento.

A mudança no gerador de receita de mais rápido crescimento do Facebook vem meses após a saída de Jan Koum, cofundador do aplicativo WhatsApp, o que deixou a rede social sem os desenvolvedores por trás de dois de seus maiores serviços.

As renúncias também acontecem em um momento em que a plataforma central do Facebook está sob pressão para proteger os dados dos clientes, e a empresa luta para se defender de esforços políticos para disseminar informações falsa. Além disso, os usuários mais jovens preferem cada vez mais formas alternativas de manter contato com a família e amigos. Preocupações com os negócios do Facebook provocaram em julho a maior queda diária da história do mercado de ações dos EUA .

Systrom escreveu em um post na segunda-feira que ele e Krieger planejaram tirar uma folga e explorar “nossa curiosidade e criatividade novamente”.

O anúncio foi feito após confrontos cada vez mais frequentes com o presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre a direção do Instagram, informou a Bloomberg.

Em um comunicado, Zuckerberg descreveu os dois como “líderes de produtos extraordinários”.

“Aprendi muito trabalhando com eles nos últimos seis anos e realmente gostei. Desejo tudo de bom e estou ansioso para ver o que eles construirão a seguir”, disse Zuckerberg.