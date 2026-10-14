Código .br atinge recorde de 6 milhões de domínios e consolida endereços brasileiros pela internet

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O domínio .br do Brasil atingiu a marca histórica de 6 milhões de registros, consolidando sua posição como o 6º maior código de país do mundo. Coordenado pelo NIC.br, o serviço tem um custo acessível de R$ 40 e oferece diversas personalizações, refletindo um crescimento expressivo e um modelo de sucesso internacionalmente reconhecido. Entenda a trajetória e a importância dessa conquista.

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O domínio para código de país .br (reconhecível em quase todos os sites brasileiros) atingiu um novo recorde nesta quarta–feira, 14, ao abranger 6 milhões de endereços web registrados. O número e sistema é coordenado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br). O novo alcance marca o Brasil como um dos países mais referenciados pela internet, e reafirma a posição em que o .br ocupa entre outros códigos de países: a sexta entre mais de 300 existentes.

O registro .br pode ser adquirido no Brasil por R$ 40 reais, preço considerado inferior ao praticado em outros países. Pessoas físicas, jurídicas e organizações têm a opção de personalização do serviço (que pode ser ong.br, adv.br, eco.br…), e é usado de forma abrangente por instituições governamentais. O maior site do governo brasileiro, por exemplo, usa o código: o gov.br. O valor de 40 reais, segundo as lideranças do NIC.br, não é reajustado desde 2017, e garante um serviço “em constante aprimoramento, com qualidade, variedade de opções e estabilidade de regras”.

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“A marca de 6 milhões de domínios registrados não apenas mostra a dimensão que o .br atingiu, como também nos convida a olhar para o que sustenta essa trajetória. O .br não é apenas uma referência para os brasileiros; o modelo que o alicerça é internacionalmente reconhecido. Isso nos orgulha muito”, afirma Demi Getschko, diretor-presidente do NIC.br. O crescimento do .br em 2026, está sendo o mais expressivo da sua história, com um saldo positivo de mais de 500 mil novos domínios até o início de outubro.

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O início do .br

O código de país começou antes mesmo dos primeiros sites brasileiros na internet, em 1989. À época, Jon Postel (Autoridade para Atribuição de Números da Internet, ou IANA), responsável por atribuir domínios, delegou o “.br” ao grupo que operava as redes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp). Inicialmente, o .br foi usada para identificar as máquinas do ambiente acadêmico, e os registros eram feitos manualmente.

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Foi só em 1991, com acesso à internet já estabilizado no Brasil, que a estrutura de nomes para o .br foi estabelecida com os endereços de sites. A partir de 1994 o código cresceu rapidamente, de 851 domínios em 1995 para mais de 7,5 mil em 1996. Depois de 2006 que a marca de 1 milhão foi estabelecida, depois de o processo ser automatizado. Em 2010, a quantidade dobrou, em 2012 bateu 3 milhões, em 2018 mais um milhão foi adicionado e em 2022 o país alcançou 5 milhões.