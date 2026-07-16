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Cliente de hamburgueria usa IA para simular barata em lanche e pedir por reembolso

O restaurante denunciou a situação nas redes sociais e apontou inconsistências na imagem apresentada pelo usuário como prova

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 14h58 | Atualizado em 16 jul 2026, 15h03
Homem de pele escura, vestindo camisa polo azul e calça jeans, segura duas caixas de papelão empilhadas com a mão esquerda, enquanto a mão direita abre uma mochila térmica vermelha de entregador
Tentativa de golpe surpreendeu o restaurante (Kmatta/Getty Images)
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Cliente de hamburgueria usa IA para simular barata em lanche e pedir por reembolso Priorizar nos meus resultados Google

Uma hamburgueria de São José dos Pinhais (PR), denunciou na última semana uma tentativa de golpe contra o estabelecimento. Segundo eles, um cliente que pediu um lanche via delivery teria usado Inteligência Artificial (IA) para manipular fotos da comida e colocar, no meio do hambúrguer, uma barata. A loja só descobriu a situação horas após a entrega do pedido, quando o cliente tentou pedir reembolso pelo aplicativo. 

De acordo com informações do g1, o pedido aconteceu às 19h28, e foi entregue às 19h57 ao cliente. Cerca de três horas depois, por volta das 21h, o pedido de reembolso chegou ao aplicativo, com a foto anexada que mostrava uma barata em meio a um hambúrguer e a mensagem: “Veio uma barata no meu hambúrguer e chegou aberto a embalagem, perdi meu dinheiro e fiquei sem lanche, deu nojo de comer tudo 😡😡😡”. 

Captura de tela de um pedido de reembolso de comida, mostrando a razão Comida estragada ou não fresca e o relato do cliente: veio uma barata no meu hambúrguer e chegou aberto a embalagem, perdi meu dinheiro e fiquei sem lanche, deu nojo de comer tudo. Abaixo, detalhes do pedido original: Super Combo Baratíssimo Bacon - Burguer + Fritas + Bebida #promo por R,90
(Instagram/@yourbrutusburguer/Reprodução)
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A loja manifestou sua indignação em seu perfil do Instagram (@yourbrutusburguer) no mesmo dia em que o pedido aconteceu. “Receber uma informação tão grave nos machuca, porque coloca em dúvida o esforço de pessoas honestas que dão o máximo de si todos os dias. Levamos qualquer relato desse tipo extremamente a sério e investigamos cada caso com responsabilidade”, afirmaram. 

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Hambúrguer aberto com barata. A parte superior do pão tem molho branco. A parte inferior tem um hambúrguer, queijo derretido, bacon e molho, com uma barata marrom escura no centro
A fotografia enviada ao restaurante como comprovação (Instagram/@yourbrutusburguer/Reprodução)

Nas redes sociais, usuários duvidaram da imagem enviada à plataforma de delivery como prova, em especial pelo fato de que a barata, encontrada no meio do lanche, estava limpa, sem sinais da maionese que foi colocada no sanduíche. 

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Não foram divulgadas mais informações acerca do cliente que pediu o reembolso, tampouco do lanche, que poderia ter sido entregue a um motoboy da loja que foi até a casa do indivíduo que acusou a loja para recolher a comida supostamente “estragada” pela barata. 

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