Cliente de hamburgueria usa IA para simular barata em lanche e pedir por reembolso

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Uma hamburgueria de São José dos Pinhais (PR) denunciou um golpe inusitado: um cliente usou Inteligência Artificial para forjar uma foto de barata em um hambúrguer e tentar reembolso. O caso, viral nas redes, levanta debate sobre fraudes digitais e a reputação de estabelecimentos no delivery. A loja manifestou indignação e investiga.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma hamburgueria de São José dos Pinhais (PR), denunciou na última semana uma tentativa de golpe contra o estabelecimento. Segundo eles, um cliente que pediu um lanche via delivery teria usado Inteligência Artificial (IA) para manipular fotos da comida e colocar, no meio do hambúrguer, uma barata. A loja só descobriu a situação horas após a entrega do pedido, quando o cliente tentou pedir reembolso pelo aplicativo.

De acordo com informações do g1, o pedido aconteceu às 19h28, e foi entregue às 19h57 ao cliente. Cerca de três horas depois, por volta das 21h, o pedido de reembolso chegou ao aplicativo, com a foto anexada que mostrava uma barata em meio a um hambúrguer e a mensagem: “Veio uma barata no meu hambúrguer e chegou aberto a embalagem, perdi meu dinheiro e fiquei sem lanche, deu nojo de comer tudo 😡😡😡”.

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A loja manifestou sua indignação em seu perfil do Instagram (@yourbrutusburguer) no mesmo dia em que o pedido aconteceu. “Receber uma informação tão grave nos machuca, porque coloca em dúvida o esforço de pessoas honestas que dão o máximo de si todos os dias. Levamos qualquer relato desse tipo extremamente a sério e investigamos cada caso com responsabilidade”, afirmaram.

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Nas redes sociais, usuários duvidaram da imagem enviada à plataforma de delivery como prova, em especial pelo fato de que a barata, encontrada no meio do lanche, estava limpa, sem sinais da maionese que foi colocada no sanduíche.

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Não foram divulgadas mais informações acerca do cliente que pediu o reembolso, tampouco do lanche, que poderia ter sido entregue a um motoboy da loja que foi até a casa do indivíduo que acusou a loja para recolher a comida supostamente “estragada” pela barata.