Clássica série de games Monkey Island ganhará continuação em 2022

Os games de aventura Secret of Monkey Island e Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge se tornaram referência na década de 1990. A trama ambientada no Caribe durante a era da pirataria, os quebra-cabeças inteligentes e os diálogos repletos de humor são lembrados com carinho até hoje pelos fãs do gênero conhecido como “point and click”. E, agora, essa clássica série ganhará uma continuação.

O criador dos títulos originais, Ron Gilbert, fez um post em seu blog pessoal anunciando que Return to Monkey Island será lançado ainda em 2022. A história será uma continuação direta de Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge. A produção é uma parceria do estúdio de Gilbert, Terrible Toybox, com a LucasFilms Games e a Devolver Digital.

Return to Monkey Island será o sexto título na franquia protagonizada pelo pirata Guybrush Threepwood, mas apenas o terceiro com a participação direta de Gilbert. Um remake de Monkey Island 2 foi lançado em 2009, com gráficos modernizados.

Assista ao teaser: