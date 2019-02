Cientistas começam a usar drones em pesquisas ambientais

Cientistas estão aproveitando o frio “nem tão congelante” do verão da Antártica para enviar drones (os dispositivos não conseguem voar em temperaturas muito baixas) com a função de mapear e tirar fotos da costa do continente. A ideia é do biólogo marinho David Johnston, da Universidade de Duke, e a missão é verificar se os aparelhos podem realizar a contagem de animais, monitorar seus movimentos, explorar lugares selvagens, além de tirar fotos da biodiversidade local. O que pode economizar em tempo de pesquisa e, ainda, preservar a saúde dos cientistas.

Hoje, para estudar animais selvagens, além de utilizar imagens de satélites, os pesquisadores sobrevoam locais remotos para fazer as fotografias, se arriscando com voos muito próximos ao solo. Em alguns casos, se aproximam a pé. Com a novidade, os drones realizarão a tarefa mais rápido e com maior segurança. A alternativa também é mais barata.

Porém, a inovação tem limitações. Além do clima hostil (tempo úmido, temperaturas muito baixas e ventania forte), as máquinas também não conseguem sobrevoar por áreas muito extensas. Em alguns casos, ainda estressam os animais. Por isso, os pesquisadores enfatizam que os drones não irão substituir o trabalho humano, mas serão uma ferramenta adicional para as pesquisas.

Projetos do tipo no Brasil

No Brasil, os biólogos também utilizam as aeronaves sem tripulação para fazer fotografias aéreas tanto da fauna, quanto da flora. Neste domingo (12), o Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul (GEMARS) divulgou imagens aéreas do golfinho-nariz-de-garrafa, presente na lista oficial de espécies da fauna gaúcha ameaçadas de extinção. Os cliques foram realizados pelo fotógrafo Rodrigo Baleia, que divulgou uma das imagens em seu perfil da rede social Instagram.

Já a ONG brasileira WWF lançou, em janeiro, a websérie Expedição Ecodrones – Botos da Amazônia. Os vídeos, com imagens aérea inéditas do bioma, foram feitos no final de 2016. Os drones percorreram, em oito dias, 400 km do Rio Juruá, no Amazonas, e observaram 791 botos. Trata-se da primeira vez em que a tecnologia foi utilizada para o monitoramento populacional de botos na Amazônia. Confira um dos vídeos do projeto:

Outra iniciativa exemplar

O fotógrafo britânico Will Burrard-Lucas usou os dispositivos para gravar vídeos de animais do Parque do Serengeti, localizado na Tanzânia, no continente africano. O profissional registrou gnus migratórios, hienas, hipopótamos e leões (veja no vídeo abaixo). No entanto, de acordo com Burrard-Lucas, os drones têm limites que ainda atrapalham o trabalho. Exemplo: a bateria do aparelho possui uma vida útil de apenas 15 minutos, o que limita a abrangência dos registros.