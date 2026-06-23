China ultrapassa EUA e garante o posto de país com supercomputador mais rápido do mundo

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A China alcançou o topo da lista TOP500 de supercomputadores com o LineShine, superando os EUA e destacando seu avanço em chips nacionais. Enquanto isso, gigantes como Google, Microsoft e a xAI de Elon Musk possuem máquinas poderosas, mas optam por não competir no ranking oficial. Entenda o cenário global da supercomputação.

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A China agora detém uma nova conquista na área da tecnologia. Foi divulgado nesta terça-feira, 23, a nova lista TOP500, que elenca os supercomputadores mais rápidos do planeta. A primeira posição, antes ocupada pelo supercomputador norte-americano El Capitan, agora tem como seu detentor a máquina chinesa LineShine, instalada no Centro Nacional de Supercomputação de Shenzhen (NSCS).

Construído pelo Shenzhen Cloud Computing Center, a máquina foi feita a partir de chips nacionais e garantiu que o país voltasse à participar da lista. Para entrar no ranking, os supercomputadores passam por uma série de testes padrão para a área. De acordo com informações da Reuters, a vitória chinesa mostra o desejo do país de garantir sua posição não pela força de seus computadores, mas pelo design dos chips.

Outras empresas da área de tecnologia, como o Google, a Microsoft e a Amazon já desenvolveram supercomputadores próprios, mas nunca os colocaram à prova para o ranking. Essas máquinas desenvolvidas pelas big techs, em sua maioria, foram construídos para desenvolvimento de IA. De acordo com Jimmy Goodrich, especialista em tecnologia da Universidade da Califórnia, caso essas empresas colocassem suas máquinas na competição, elas ocupariam as primeiras posições.

Outra empresa do ramo também já havia desenvolvido um supercomputador de altas capacidades. Em 2024, a xAI, empresa para o desenvolvimento de inteligência artificial do bilionário Elon Musk, anunciou o fim da construção do Colossus, considerado o maior supercomputador do planeta e anunciado pela companhia como o sistema de treinamento para IAs mais poderoso já criado.