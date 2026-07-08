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A China acusou a IA Claude Code da Anthropic de sérios riscos de segurança, alegando rastreamento e envio de dados de usuários sem consentimento. O embate intensifica-se após a Anthropic acusar o Alibaba de um “ataque de destilação”. A disputa ressalta a tensão entre as gigantes de tecnologia e a questão da soberania de dados.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Nesta quarta-feira, 8, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China anunciou que o agente de IA Claude Code, da Anthropic, carregava um “sério risco de segurança”, e que a plataforma permitia o rastreamento e envio de dados dos usuários sem consentimento. O anúncio é o novo capítulo de uma briga entre a empresa americana e o país asiático, que teve início no último mês.

Em junho, a empresa americana enviou uma carta ao governo Trump em que acusava o Alibaba, empresa chinesa, de realizar um “ataque de destilação”, situação em que as respostas de uma IA grande são utilizadas para treinar um modelo menor. De acordo com a Anthropic, funcionários do Alibaba tiveram cerca de 28 milhões de respostas de seus modelos com cerca de 25 mil contas falsas, entre o fim de abril e o início de junho.

Após essa situação, a empresa chinesa proibiu seus funcionários de utilizar o Claude Code, e acusou o modelo de ter falhas de segurança que poderiam enviar dados dos usuários ao exterior sem consentimento. De acordo com informações da imprensa americana, a Anthropic colocou o Alibaba e várias outras companhias chinesas em uma espécie de “lista negra”. Os termos de serviço da americana ditam que usuários chineses não podem usar seus produtos.

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Nesta quarta, um órgão voltado à defesa cibernética e ligado ao Ministério publicou um post na rede WeChat em que detalhou os riscos de segurança do Claude Code nas versões 2.1.91 e 2.1.196. Segundo eles, o modelo poderia enviar para servidores no exterior informações específicas dos pedidos dos usuários, identificadores sociais que levavam à identificação real e a geolocalização deles, tudo sem consentimento.

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De acordo com a agência Reuters e o South China Morning Post, a “falha de segurança” seria na verdade uma medida real implementada pela Anthropic como forma de vigiar os usuários chineses e impedir de forma efetiva seu acesso. A empresa americana disse que a situação era um experimento de um mecanismo antiabuso, e que o acesso ao Claude na China não era permitido.