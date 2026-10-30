ChatGPT promove aula gratuita para profissionais da criação no Brasil

Ler Resumo





A OpenAI, em parceria com Dendezeiro e AFROPUNK, oferece uma aula gratuita em Salvador sobre inteligência artificial e processo criativo. No dia 5 de novembro, os diretores da Dendezeiro e o artista Del Nunes compartilharão como o ChatGPT pode auxiliar na criação, baseando-se no desenvolvimento de uma jaqueta inovadora para a SPFW. Uma oportunidade imperdível para explorar a intersecção entre tecnologia e arte.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Na próxima semana, a OpenAI, criadora do ChatGPT, realizará uma aula gratuita em Salvador, no Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, sobre o processo criativo e inteligência artificial. O evento terá como convidados os diretores criativos da Dendezeiro, Pedro Batalha e Hisan Silva, e o artista visual Del Nunes. O encontro, marcado para o dia 5 de novembro, pretende mostrar como o chatbot de IA pode ajudar durante os processos criativos.

Segundo comunicado da empresa, a iniciativa é um desdobramento da colaboração entre OpenAI, AFROPUNK e Dendezeiro que deu origem a uma jaqueta criada por Hisan Silva e Pedro Batalha, apresentada na última edição da São Paulo Fashion Week. A peça reúne referências do hip-hop brasileiro, da estética dos anos 1980 e da cultura afro-brasileira, com grafismos do festival AFROPUNK. A colaboração também inclui uma videoaula gratuita sobre a criação da peça.

A aula acontece na mesma semana em que a cidade recebe o festival, nos dias 7 e 8 de novembro, e busca ampliar o debate sobre moda e identidade cultural. Segundo Ana Amélia Nunes, sócia da IDW Company, responsável pelo AFROPUNK no Brasil, a iniciativa representa uma oportunidade de compartilhar referências culturais e discutir ferramentas que podem contribuir para o trabalho de quem cria.

A peça foi desenvolvida no ateliê da Dendezeiro, em Salvador, onde os estilistas Pedro Batalha e Hisan Silva combinaram esboços, colagens e pesquisas de imagens com conversas no ChatGPT. Os diretores criativos conduziram as decisões sobre desenho, materiais, modelagem e acabamento. Durante a aula, a dupla pretende apresentar como utilizou a ferramenta para explorar alternativas e desenvolver ideias a partir de suas próprias referências. Segundo os estilistas, as escolhas criativas e a avaliação de cada etapa do processo permaneceram sob responsabilidade da equipe.

Continua após a publicidade

Aula gratuita para criadores com ChatGPT, Dendezeiro e AFROPUNK

Com Pedro Batalha e Hisan Silva, fundadores e diretores criativos da Dendezeiro, e Del Nunes, artista visual

Continua após a publicidade

Data: 5 de novembro de 2026

Horário: das 16h às 17h

Continua após a publicidade

Local: MUNCAB — Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira

Endereço: Rua das Vassouras, 25, Centro Histórico, Salvador – BA

Continua após a publicidade

Inscrições gratuitas: feitojuntocomochatgpt. com. br/#aula

Participação: gratuita, com vagas limitadas.