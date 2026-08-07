CEO da Take-Two, empresa de GTA 6, revela nível ‘excepcional’ em pré-venda do jogo

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O CEO da Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, anunciou que as pré-vendas de GTA 6, o jogo mais aguardado do ano, alcançaram níveis “sem precedentes e incríveis”. Apesar do otimismo, a empresa mantém cautela antes de declarar vitória. O lançamento oficial será em 19 de novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S, com preços a partir de R$ 449,90.

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O CEO da Take-Two Interactive, empresa dona da Rockstar Games, desenvolvedora de GTA 6, anunciou nesta sexta-feira, 7, que as pré-vendas de GTA 6, jogo mais aguardado do ano, chegaram à níveis “sem precedentes e incríveis”. A informação foi divulgada em uma reunião após a publicação do balanço fiscal referente aos meses de abril, maio e junho. Segundo o diretor Strauss Zelnick, a empresa ainda não quer admitir a vitória de forma antecipada, mas já sabe que o jogo será um sucesso.

GTA 6 é o último capítulo da franquia de jogos

Grand Theft Auto, lançada pela primeira vez em 1997. Duas décadas depois do início da história e trezes anos após o último lançamento, GTA 5, a nova edição já se tornou o jogo mais aguardado do ano. Zelnick, durante uma reunião para discutir os resultados da empresa, afirmou que os números da pré-venda de GTA 6 — que não foram divulgados em detalhes — eram “sem precedentes e incríveis”. O CEO deixou claro que o sucesso ultrapassou as expectativas da empresa, e que eles não sabem bem como isso irá se traduzir para as vendas. Por isso, ele deixou claro que não cantarão vitória antes da hora.

GTA 6 será lançado oficialmente em 19 de novembro para Playstation 5 e Xbox Series X/S. A história traz o estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida, e coloca como protagonistas o casal Jason e Lucia. Na loja oficial do Playstation, os preços oficiais para o jogo, que será disponibilizado apenas de forma digital, começa com R$ 449,90 e chega a R$ 549, 90, na versão Ultimate.