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Sam Altman, CEO da OpenAI, propôs ao governo dos EUA a aquisição de 5% de sua empresa e de outras gigantes de IA. A iniciativa visa aliviar a pressão política e as preocupações com segurança e concentração de lucros, em um setor que enfrenta temores públicos e debates sobre uso indevido e riscos. Saiba mais.

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Sam Altman, CEO da OpenAI, teria oferecido 5% da empresa ao governo dos EUA. Segundo o jornal britânico Financial Times, a proposta envolveria, além da OpenAI, as grandes companhias de inteligência artificial, que também cederiam a mesma porcentagem à Casa Branca.

O motivo desse negócio seria reduzir a pressão política: ao dar ao governo norte-americano e, consequentemente, ao público, um ganho financeiro com a IA, as tensões envolvendo segurança e concentração de lucros no setor diminuiriam.

Empresas de IA e polêmicas

A IA é um tema constantemente discutido e ainda causa temores no público, principalmente, por conta do desconhecimento de seus potenciais. Temas como o uso indevido, riscos de segurança e a competição com modelos chineses são constantemente debatidos nos Estados Unidos.

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O caso recente que mais chamou a atenção envolveu a Anthropic. A empresa costuma compartilhar suas IAs, porém, no dia 12 de julho, o governo de Trump impôs restrições ao acesso por motivos de segurança. Após ajustes de proteção, segundo comunicado da Anthropic no X (antigo Twitter) desta terça-feira, 30, a exportação mundial de seus modelos Mythos 5 e do Fable 5 foi liberada. Apesar do problema ter sido resolvido, a situação causou desconfiança do público em geral.

A proposta

Com o intuíto de abaixar a poeira, Altman, em conversas com Trump, ofereceu 5% da OpenAI e das maiores desenvolvedoras da tecnologia nos EUA como, por exemplo, Anthropic, Google e Meta. Porém, ainda não houve adesão dessas empresas e não se sabe se elas aceitariam o acordo.

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A OpenAI é avaliada em cerca de 852 bilhões de dólares, portanto o governo norte-americano deveria desembolsar 42,6 bilhões de dólares para adquirir 5% da empresa. Nenhuma das partes que estaria envolvida no negócio se pronunciou.

Governo Trump e empresas privadas

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Trump já declarou que acharia “ótimo” a participação do governo em empresas do setor de IA e esse não seria o primeiro envolvimento da Casa Branca com o mercado. O poder norte-americano já fez investimentos em companhias como Intel e IBM.