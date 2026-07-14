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Tecnologia

CEO da DeepMind defende criação de órgão regulador de IAs comandado pelos EUA

Proposta coloca EUA como iniciador de modelo que afetaria comunidade global

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 jul 2026, 19h38 | Atualizado em 15 jul 2026, 15h01
Homem calvo, com barba e óculos azuis, usando terno azul-marinho e camiseta preta, fala em um microfone de lapela dourado em um evento. Ele tem uma expressão séria e está ligeiramente virado para a direita, com um fundo branco e letras roxas desfocadas
Empresário britânico é um dos fundadores da DeepMind e atua como CEO após compra pelo Google (Chris Jung/NurPhoto/Getty Images)
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CEO da DeepMind defende criação de órgão regulador de IAs comandado pelos EUA Priorizar nos meus resultados Google

O CEO e cofundador da DeepMind, empresa adquirida pelo Google em 2014, defendeu nesta terça-feira, 14, a criação de um órgão regulador de IAs e de suas empresas, com força global e comandado pelos EUA. A proposta foi feita em um artigo publicado pelo empresário em seu perfil do LinkedIn.

Para Demis Hassabis, a humanidade se encontra em um ponto específico do desenvolvimento tecnológico, já que estaríamos perto o suficiente de construir uma Inteligência Artificial Geral (IAG), proposta de modelo de IA que consegue alcançar as capacidades de pensamento e conexão do cérebro humano, e até ultrapassá-las. Ele classifica esse tipo de talvez futura tecnologia como avanços não comparáveis com a internet ou o celular, mas sim com a “descoberta da eletricidade ou do fogo”.

Tendo em vista o ponto de “quase” desenvolvimento da IAG, o CEO argumenta que a humanidade precisa tomar medidas significativas para impedir que ações similares às já vistas com modelos de IA poderosos ultrapassem os limites da segurança e ameacem a humanidade de volta. O momento atual da indústria tecnológica, recheado de tensões e embates entre governos e empresas, mostra que esses passos importantes não têm sido tomados.

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Por isso, Hassabis ofereceu ao público uma resposta. Para ele, a situação ideal envolve a criação de um órgão regulatório de influência global, comandado pelos EUA. O empresário argumenta que o país está “bem posicionado, dado a sua visão econômica e tecnológica, para dar o primeiro passo em criar esse tipo de instituição”. O órgão teria um conselho, formado por representações de ferramentas open-source (código aberto) e especialistas em tecnologia.

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A instituição seria responsável por testar todos os “modelos de fronteira” — modelos de IA altamente capazes — 30 dias antes de seu lançamento oficial. Eles verificariam as medidas de segurança inseridas na IA e como ela responde a diferentes estímulos. A ideia é que, após o “esforço inicial” criado pelos EUA, o modelo de trabalho se espalhasse de forma global, o que permitiria que a comunidade internacional participasse do processo.

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