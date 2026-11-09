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Tecnologia

Caso entre CEO da Nvidia e espiã chinesa vira palco para piadas e memes nas redes sociais

Usuários fizeram montagens de IA de Jensen com a espiã e não deixaram barato o “erro” do executivo

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 19h09
Um homem de cabelos grisalhos e óculos, vestindo jaqueta de couro preta, ajusta fones de ouvido enquanto olha para uma mulher sorridente com cabelos longos e escuros, usando um vestido estampado vermelho e brincos pendurados. Ambos estão em um elevador com paredes escuras
Executivo foi alvo de piadas e montagens pela internet (X (antigo Twitter)/Reprodução)
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Caso entre CEO da Nvidia e espiã chinesa vira palco para piadas e memes nas redes sociais Priorize VEJA no Google

Confirmado pelo diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, no último domingo, 8, o caso entre o empresário e uma suposta espiã chinesa, Alice Huang, varreu a internet e movimentou o mundo da tecnologia, das finanças e até mesmo a relação entre Huang e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela história inesperada, usuários na internet usaram da situação como combustível para uma série de piadas e memes na internet. 

Dentre as várias opiniões de usuários no X (antigo Twitter), a maioria dos tweets ressalta o “erro” do executivo em cair no “truque de espionagem mais velho do mundo”, chamado nas redes de honeypot ou honeytrap, muito comum em filmes de ação. Em resumo, o termo se refere a quando um espião usa do charme e de relações românticas e sexuais para se aproximar, extrair informações e até chantagear um alvo. 

Veja abaixo alguns dos tweets que ironizam o caso

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“jensen huang (ceo da nvidia) descobrindo que sua ficante alice huang era uma espiã chinesa esse tempo todo”.

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“talvez o capitalismo não seja um sistema econômico tão estável se o relacionamento extraconjugal de uma pessoa pode causar tanto dano”.

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“nvidia ceo: a stripper tem que amar alguém. ela tem. e esse alguém pode muito bem ser eu. você não me conhece”.

“não deixe seu casamento, seus filhos, uma empresa trilionária, a economia global e o juramento de segurança nacional que você fez ao presidente impedir você de encontrar o amor da sua vida”.

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“quando jensen huang disse que ele amava modelos chineses, eu achei que era sobre o Deepseek e o Kimi, GLM, etc…”.

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“o meu objetivo na vida é ser tão importante que um governo mande sua melhor espiã para ser minha esposa”.

“trair sua esposa sem separação de bens com esse patrimônio dever ser bom demais… coisa de gente viciada em adrenalina”.

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“honeypotting parece fácil, mas espiãs chinesas tem que passar anos de treinamento até conseguirem não revirar os olhos ao conversar com um cara de TI”.

“Ridículo que agora eu tenho que considerar o nível de tesão de um CEO ao investir em uma empresa”.

“500 Chips de Verão com Jensen Huang”.

“A última coisa que Jensen Huang viu antes de vazar os modelos de IA da Nvidia para a China”.

Apesar da sátira com a situação de Huang, ele não foi o único executivo que acabou alvo das piadas. Conhecido no mundo da tecnologia como um dos poucos executivos LGBTQ+, Sam Altman (casado com o engenheiro de software Oliver Mulherin desde 2024), diretor–executivo e cofundador da OpenAI (ChatGPT) também se tornou alvo das piadas. Peter Thiel, cofundador da polêmica Palantir, também se tornou alvo pelo fato de, assim como Altman, ser assumidamente gay. 

“O mano de TI ‘trade’ de Chengdu esperando ser enviado para a sede da OpenAI”

Neste caso, vale pontuar que “trade” é uma gíria LGBTQ+ em inglês que se refere a um homem que se apresenta como heterossexual mas pode aceitar encontros sexuais com outros homens em troca de dinheiro. Ainda no mesmo tweet, a cidade chinesa de Chengdu é usada como referência por ser conhecida como a “capital Gay” da China.

“O affair honeypot de Sam Altman virá de Chengdu”.

Usuários também fizeram montagens com IA de Huang com Alice, além de outras versões em que o diretor-executivo aparece como o protagonista do filme 500 Dias com Ela (2009).

Homem de óculos e cabelos grisalhos, vestindo jaqueta de couro preta, ajusta fones de ouvido na cabeça, olhando para a direita. Ao lado, mulher de cabelos longos e castanhos, com brincos e blusa estampada em tons de vermelho e dourado, sorri gentilmente para a esquerda, ambos em um elevador.
Montagem com base em uma das cenas mais famosas do filme 500 Dias com Ela, de 2009 (X (antigo Twitter)/Reprodução)
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