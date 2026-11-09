Caso entre CEO da Nvidia e espiã chinesa vira palco para piadas e memes nas redes sociais

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Jensen Huang, diretor-executivo da Nvidia, confirmou seu envolvimento com uma suposta espiã chinesa, Alice Huang, causando um alvoroço na internet. O caso, rapidamente batizado de “honeypot”, desencadeou uma onda de memes e piadas nas redes sociais, com usuários ironizando a situação e estendendo a sátira a outros executivos do setor de tecnologia. Mergulhe na história completa que agitou o mundo digital.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Confirmado pelo diretor-executivo da Nvidia, Jensen Huang, no último domingo, 8, o caso entre o empresário e uma suposta espiã chinesa, Alice Huang, varreu a internet e movimentou o mundo da tecnologia, das finanças e até mesmo a relação entre Huang e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Pela história inesperada, usuários na internet usaram da situação como combustível para uma série de piadas e memes na internet.

Dentre as várias opiniões de usuários no X (antigo Twitter), a maioria dos tweets ressalta o “erro” do executivo em cair no “truque de espionagem mais velho do mundo”, chamado nas redes de honeypot ou honeytrap, muito comum em filmes de ação. Em resumo, o termo se refere a quando um espião usa do charme e de relações românticas e sexuais para se aproximar, extrair informações e até chantagear um alvo.

Veja abaixo alguns dos tweets que ironizam o caso

jensen huang (nvidia ceo) finding out his fling alice huang has been a chinese intelligence asset this whole time pic.twitter.com/CcMQyT7UY8 — ukdicha modak (@kalshitkalshi) November 9, 2026

“jensen huang (ceo da nvidia) descobrindo que sua ficante alice huang era uma espiã chinesa esse tempo todo”.

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Maybe capitalism is not such a stable economic system if one person’s extra marital affair can cause this much damage. https://t.co/FayH7Tchd4 — Logan McMillen 🇨🇺 🇻🇪 🇭🇹 🇵🇸 (@South_Gradient) November 9, 2026

“talvez o capitalismo não seja um sistema econômico tão estável se o relacionamento extraconjugal de uma pessoa pode causar tanto dano”.

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“nvidia ceo: a stripper tem que amar alguém. ela tem. e esse alguém pode muito bem ser eu. você não me conhece”.

Do not let your marriage, your children, a trillion dollar company, the global economy and an national security-dependent oath to the President stop you from finding the love of your life. https://t.co/OLH6BOEM3G — Le Monde De Mongi 🇷🇼🇸🇳 (@mongi_writes) November 9, 2026

“não deixe seu casamento, seus filhos, uma empresa trilionária, a economia global e o juramento de segurança nacional que você fez ao presidente impedir você de encontrar o amor da sua vida”.

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When Jensen said he loves Chinese models, I thought it was about DeepSeek and Kimi and GLM, etc……🥀 pic.twitter.com/JOHUkuEEGW — Saloni (@saloniiio) November 9, 2026

“quando jensen huang disse que ele amava modelos chineses, eu achei que era sobre o Deepseek e o Kimi, GLM, etc…”.

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“o meu objetivo na vida é ser tão importante que um governo mande sua melhor espiã para ser minha esposa”.

cheating on ur wife with no prenup at that net worth has to feel good af… like adrenaline junkie shit https://t.co/Xd6f5t15wl — Grace (@gracecamille_) November 9, 2026

“trair sua esposa sem separação de bens com esse patrimônio dever ser bom demais… coisa de gente viciada em adrenalina”.

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Honeypotting seems easy, but Chinese spies have to under go years of training to allow them to not roll their eyes while talking to a tech bro — Ahmed Salah (@anAhmedSalah) November 9, 2026

“honeypotting parece fácil, mas espiãs chinesas tem que passar anos de treinamento até conseguirem não revirar os olhos ao conversar com um cara de TI”.

Ridiculous that I now have to consider how Horny a CEO is when investing in a company — Walmart Bill Hwang (@WalmartHwang) November 8, 2026

“Ridículo que agora eu tenho que considerar o nível de tesão de um CEO ao investir em uma empresa”.

500 chips of summer with Jensen Huang pic.twitter.com/0q0AkoszlD — Mayor (@mayorxbt) November 9, 2026

“500 Chips de Verão com Jensen Huang”.

the last thing jensen huang saw before leaking nvidia's AI blueprint to china. pic.twitter.com/BmtD6gmKTQ — void. (@voidyaps) November 8, 2026

“A última coisa que Jensen Huang viu antes de vazar os modelos de IA da Nvidia para a China”.

Apesar da sátira com a situação de Huang, ele não foi o único executivo que acabou alvo das piadas. Conhecido no mundo da tecnologia como um dos poucos executivos LGBTQ+, Sam Altman (casado com o engenheiro de software Oliver Mulherin desde 2024), diretor–executivo e cofundador da OpenAI (ChatGPT) também se tornou alvo das piadas. Peter Thiel, cofundador da polêmica Palantir, também se tornou alvo pelo fato de, assim como Altman, ser assumidamente gay.

the tech bro trade from chengdu waiting to be deployed to openai hq: https://t.co/4OdKvoSLx0 pic.twitter.com/7JsavsX7U3 — victryena 💪📋 (@victryena) November 9, 2026

“O mano de TI ‘trade’ de Chengdu esperando ser enviado para a sede da OpenAI”

Neste caso, vale pontuar que “trade” é uma gíria LGBTQ+ em inglês que se refere a um homem que se apresenta como heterossexual mas pode aceitar encontros sexuais com outros homens em troca de dinheiro. Ainda no mesmo tweet, a cidade chinesa de Chengdu é usada como referência por ser conhecida como a “capital Gay” da China.

Sam Altmans’s honeypot affair is gonna come from Chengdu — eshan (@eshanbetrabet) November 9, 2026

“O affair honeypot de Sam Altman virá de Chengdu”.

Usuários também fizeram montagens com IA de Huang com Alice, além de outras versões em que o diretor-executivo aparece como o protagonista do filme 500 Dias com Ela (2009).