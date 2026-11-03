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Caso Binance: Hackers usaram entrevista de emprego falsa para roubo de bilhões de dólares

Ataque comprometeu computadores de três engenheiros da corretora e levou ao desvio de criptomoedas em outubro

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 18h37 | Atualizado em 3 nov 2026, 19h01
Tela escura exibindo o logotipo amarelo da Binance e seu nome em destaque, com um gráfico de barras financeiro em vermelho e verde no canto superior esquerdo, indicando flutuações de mercado
Empresa pode ter sido alvo de hackers norte-coreanos (Dan Kitwood/Getty Images)
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Hackers utilizaram falsas entrevistas de emprego e anúncios adulterados para invadir computadores de funcionários da Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, e roubar US$ 6,3 bilhões (cerca de R$ 33,6 bilhões). Segundo relatório divulgado pela empresa nesta terça-feira, 3, a invasão começou em junho e envolveu três engenheiros de software, culminando no desvio de ativos em 29 de outubro.

A primeira brecha ocorreu quando um funcionário da equipe responsável pelo desenvolvimento de carteiras digitais baixou uma ferramenta comprometida por criminosos. Meses depois, outro engenheiro foi vítima de uma falsa seleção profissional e instalou um repositório de códigos maliciosos em seu computador. A entrevista incluía até uma reunião virtual com o suposto presidente-executivo de uma empresa fictícia. Em uma das etapas seguintes, os invasores utilizaram as credenciais roubadas e uma ferramenta interna de inteligência artificial para acessar os sistemas de outros desenvolvedores.

Em 29 de outubro, os criminosos transferiram 233,46 milhões de unidades de XRP, criptomoeda da Ripple, de cinco carteiras digitais conectadas à internet da Binance para um endereço controlado por eles. A operação levou apenas quatro minutos. Na sequência, outros ativos, incluindo bitcoins, também foram retirados da plataforma. A corretora identificou movimentações suspeitas e suspendeu saques, congelou tokens e revogou permissões de acesso, conseguindo bloquear aproximadamente US$ 2,85 bilhões em ativos.

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Apesar das medidas de contenção, as transferências não autorizadas continuaram por quase quatro horas após o início do ataque. A última movimentação foi registrada às 23h56 GMT (20h56 no horário de Brasília), segundo a empresa. A Binance afirmou que vai reembolsar todos os clientes afetados e ampliar os investimentos em sistemas de detecção de ameaças baseados em inteligência artificial.

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O FBI atribuiu a invasão a um grupo de hackers ligado à Coreia do Norte, acusação rejeitada pelo governo norte-coreano. De acordo com a Binance, a empresa identificou e impediu 57 possíveis ameaças cibernéticas associadas ao país em 2026. Especialistas em segurança digital alertam que falsas entrevistas de emprego são uma técnica conhecida de espionagem e invasão, utilizada para comprometer dispositivos de funcionários de empresas estratégicas.

A companhia reconheceu falhas na proteção de seus sistemas e pediu desculpas aos usuários, parceiros e ao setor de criptomoedas pelos transtornos provocados. O episódio também reacendeu preocupações sobre a segurança dos ativos digitais e a atuação de grupos criminosos especializados em ataques a plataformas financeiras.

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