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Capcom vê sucesso de game ‘Onimusha’ com bons olhos e prevê remakes de franquias esquecidas

Empresa quer reativar histórias que não tiveram lançamentos recentes

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 19h15
Um samurai de cabelo escuro e expressão séria, com cicatrizes no braço, segura uma katana sobre o ombro. Ele veste uma armadura dourada no antebraço esquerdo, com uma joia azul brilhante. O fundo escuro e azulado sugere uma floresta noturna. À esquerda, o título Onimusha Way of the Sword em dourado, com caracteres japoneses acima
 (Capcom/Divulgação)
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Na última segunda-feira, 7, a Capcom revelou que o novo capítulo da franquia Onimusha, o Onimusha: The Way of the Sword, alcançou um milhão de cópias vendidas em seu primeiro dia de lançamento. Já conhecida por fazer remakes, em especial da franquia Resident Evil, a empresa declarou em comunicado que pretende continuar com o método de relançar franquias antigas. 

Já há alguns anos a Capcom construiu a imagem de empresa que “gosta” de lançar remakes, em especial com uma de suas franquias mais famosas, Resident Evil. Com a sequência dos remakes de Resident Evil 2, 3, 4 e Code: Veronica, além dos capítulo que revitalizaram a franquia, começando com Resident Evil 7: Biohazard até o mais recente, Resident Evil 9: Requiem, a companhia logo identificou que esse é um mercado extremamente rentável. 

Desta vez, o grande trunfo veio com a atualização de Onimusha, série que não recebia novos capítulos desde 2006, quando o quarto jogo, Onimusha: Dawn of Dreams, foi lançado. A tática de lançar remakes e novos capítulos de franquias há muito deixadas de lado pela empresa deu certo. O novo capítulo da história sobre espadachins japoneses alcançou um milhão de cópias vendidas só em seu primeiro dia, o que levou à contagem total de 10 milhões de cópias para toda a franquia. 

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A Capcom, com o sucesso em vista, declarou que outras histórias da empresa podem ter um retorno nos próximos anos. O anúncio criou teorias e discussões sobre quais dessas podem realmente ressurgir, seja com novos capítulos ou com remakes que tragam modernidade à histórias antigas. Só em 2026 a empresa já deu ao mundo um novo capítulo de Resident Evil (o Requiem), a nova história de Pragmata e Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection. Outras narrativas como Dino Crisis, Devil May Cry e Dead Rising, todas “finalizadas” há anos, podem ser o próximo passo da companhia para novos sucessos de vendas e lucro. 

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