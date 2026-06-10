Canadá avança com projeto para proibir menores de 16 anos de usar redes sociais

O ministro da Cultura do Canadá apresentou, nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei para proibir que crianças menores de 16 anos tenham contas em redes sociais, juntando-se a uma onda de países que estão reprimindo o uso dessas plataformas.

“Temos visto as consequências muito sérias que os danos online podem causar… A segurança das crianças não pode ser uma reflexão tardia”, disse o ministro da Cultura, Marc Miller, em um comunicado anunciando a proposta.

O projeto coloca algumas exceções, como nos casos de redes que atendem certos padrões de segurança. Outra característica do projeto canadense é fazer com que chatbots de IA sejam mais seguros, através do estabelecimento de um regulador digital que estabeleça padrões de segurança para os assistentes.

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Há alguns meses a Austrália concluiu o primeiro banimento geral de redes sociais para menores de idade no país. França, Dinamarca e Polônia também consideram tornar mais rígidas as regras relacionadas ao uso de redes sociais por menores. Em abril, a Grécia anunciou que baniria o acesso às redes aos menores de 15 anos a partir de fevereiro de 2027.

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Segundo informações da Reuters, funcionários do governo declararam que poderia levar um ano para que o projeto seja aprovado, além de mais 18 meses para estabelecer os reguladores digitais.

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(Com AFP)