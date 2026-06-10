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Canadá avança com projeto para proibir menores de 16 anos de usar redes sociais

País se une a uma onda de nações que estão reprimindo o uso dessas plataformas por crianças e adolescentes

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 18h37 | Atualizado em 10 jun 2026, 21h48
Homem caucasiano de cabelos ruivos e curtos, vestindo terno cinza, camisa branca e gravata listrada azul-marinho e vermelha, sorri levemente para a câmera em um evento. Ao fundo, logotipos de empresas como ACCENT AIGU ENTERTAINMENT e FMC FONDS DES MÉDIAS DU CANADA em um painel branco
Marc Miller, Ministro da Identidade e Cultura do Canadá (Andrej Ivanov/Getty Images)
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Canadá avança com projeto para proibir menores de 16 anos de usar redes sociais Priorize VEJA no Google

O ministro da Cultura do Canadá apresentou, nesta quarta-feira, 10, um projeto de lei para proibir que crianças menores de 16 anos tenham contas em redes sociais, juntando-se a uma onda de países que estão reprimindo o uso dessas plataformas.

“Temos visto as consequências muito sérias que os danos online podem causar… A segurança das crianças não pode ser uma reflexão tardia”, disse o ministro da Cultura, Marc Miller, em um comunicado anunciando a proposta.

O projeto coloca algumas exceções, como nos casos de redes que atendem certos padrões de segurança. Outra característica do projeto canadense é fazer com que chatbots de IA sejam mais seguros, através do estabelecimento de um regulador digital que estabeleça padrões de segurança para os assistentes. 

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Há alguns meses a Austrália concluiu o primeiro banimento geral de redes sociais para menores de idade no país. França, Dinamarca e Polônia também consideram tornar mais rígidas as regras relacionadas ao uso de redes sociais por menores. Em abril, a Grécia anunciou que baniria o acesso às redes aos menores de 15 anos a partir de fevereiro de 2027. 

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Segundo informações da Reuters, funcionários do governo declararam que poderia levar um ano para que o projeto seja aprovado, além de mais 18 meses para estabelecer os reguladores digitais. 

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(Com AFP)

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